Sucuri de quatro metros dá bote em homem que tenta tirá-la do meio da estrada; assista ao vídeo

Foto: Reprodução/redes sociais | O vídeo foi capturado em Cantá, Roraima, onde as cobras da espécie são comuns;

Uma sucuri-verde de cerca de quatro metros foi capturada em um vídeo dando diversos botes em um homem que tentava tirá-la do meio de uma estrada no Cantá, município de Roraima.

A serpente estava no meio da estrada e foi acidentalmente atropelada pelo servidor público Robson Júlio, de 27 anos, que não a viu no meio do caminho. Ele disse ao g1 que freou, mas não conseguiu parar a tempo.

Um outro homem que estava perto quis tirá-la do caminho. Cutucou a cobra diversas vezes com um pedaço de galho comprido, a uma distância segura do animal. Por isso, mesmo o animal investindo contra ele, ele não se machucou.

No início do vídeo, a cobra está enrolada em si mesma como uma espiral. Depois, ela muda para uma posição de ataque – ao todo, dá quatro botes.

Depois, dois homens a agarram pela cauda e arrastam para o acostamento, tirando a serpente da estrada, onde poderia ser atropelada.

Sucuris não são venenosas. Mesmo assim, usam a mordida como uma forma de defesa – e os dentes são bem grandes e podem machucar.

O homem que bateu na cobra não foi o mesmo que a atropelou. Este disse: “Foi o momento em que parei o carro, respirei e voltei. Quando cheguei no local, me deparei com aquele animal já se enrolando todo. Notei que ela ficou, sim, ferida com os pneus que passaram por cima. Porém, foram apenas cortes superficiais dos pneus”.

Rodrigo Feltran, biológo do departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Roraima (UFRR), disse ao g1: “Um carro pode machucar muito uma cobra desse porte. A estrutura óssea da sucuri, por maior que ela seja, acaba sendo machucada com o atropelamento. Então, pode levar à morte”.

