Fabricante argentina de plantadeiras estreia no Brasil na Tecnoshow Comigo

A argentina Crucianelli, empresa sediada na cidade de Armstrong, Santa Fé, com mais de 60 anos no mercado, está dando seu terceiro passo na estratégia de crescimento internacional. A empresa, que primeiro anunciou uma joint venture com o Grupo Piccin, de São Carlos/SP, onde nasceu a ACP (Aliança Crucianelli Piccin), e posteriormente deu início a fabricação no Brasil de plantadeiras com a tecnologia argentina, agora concretiza sua chegada no mercado nacional. Pela primeira vez, vai expor os seus equipamentos aos produtores brasileiros.

Como estreia em eventos nacionais, foi escolhida a Tecnoshow Comigo, que ocorrerá de 8 a 12 de abril, em Rio Verde/GO, e tem se destacado nos últimos anos por sua relevância no Centro-Oeste brasileiro. Para a feira, a ACP irá apresentar aos visitantes e toda classe produtora duas plantadoras da linha Plantor, nos modelos 3,9 e 3.2.

As máquinas “autotransportáveis”, contam com sistema de fechamento frontal que, com acionamento de dentro da cabine, permite reduzir a largura máxima de 18 metros na posição trabalho para 3,9m e 3,2m na posição de transporte dos dois modelos, respectivamente. “A linha Plantor traz para o mercado mais uma opção de máquinas com grande capacidade produtiva e alta tecnologia”, diz o CEO do Grupo Piccin, Camilo Ramos.

A feira que chega a sua 21ª edição é realizada no Centro Tecnológico COMIGO (CTC), localizado no Anel Viário Paulo Campos, km 7, em Rio Verde, Goiás. Atualmente, a área conta com mais de 130 hectares destinados aos experimentos agropecuários. Entre as novidades deste ano está a expansão da área gramada em 6.000m², o que dará ainda mais visibilidade aos maquinários agrícolas.

Em 2023, o evento contou com a participação de 650 expositores e a comercialização de R$11,1 bilhões. No total a feira recebeu um público estimado em 138 mil pessoas, além da exposição de mais de 3 mil máquinas e equipamentos. “Estamos muito ansiosos para a Tecnoshow Comigo, evento que escolhemos para expor pela primeira vez os equipamentos fabricados no Brasil com a tecnologia argentina, fruto dessa aliança entre Crucianelli e Piccin”, finaliza o executivo.

