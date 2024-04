Facção Comando Vermelho pede que matem o Jornalista Marcelo Castro

(Foto: Reprodução/TV Aratu)- Após a divulgação da imagem, Marcelo fez um pequeno pronunciamento.

Uma imagem divulgada pela liderança da facção Comando Vermelho, sediada no Rio de Janeiro, pede que membros do grupo criminoso matem o jornalista Marcelo Castro. A solicitação vem após o apresentador do “Alô Juca na TV Aratu” mostrar uma reportagem especial na capital carioca, dizendo como funciona a atuação da facção.

Na imagem, aparece uma foto de Marcelo e diversas frases. “Quem matar esse v**** vai ficar ousado. Traz a cabeça”, diz. “Muita bala em Marcelo Castro vacilão. Se bater com esse a******** aí, família, é pra meter bala onde pisar. Em favela nossa aí é bala. Traidor X9 da desgraça”, ainda

Após a divulgação da imagem, Marcelo fez um pequeno pronunciamento no Instagram, mostrando que já estava a par da situação. “Eu tô aqui na pista irmão, grandão. Vamo nessa, vamos pra cima”, disse.

