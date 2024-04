(Foto: reprodução)- Influenciadora baiana com quase 400 mil seguidores é presa suspeita de estimular jogos de azar e estelionato.

Karla Stefany de Sá nasceu em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, e foi encontrada em hotel de luxo, em Vitória, no Espírito Santo. Neste ano, ela ostentou em viagens para Dubai e Maldivas.

A influenciadora digital baiana Karla Stefany de Sá, com mais de 396 mil seguidores nas redes sociais, foi presa na quinta-feira (18), no Espírito Santo, suspeita de estimular jogos de azar e comprar um carro avaliado em R$ 500 mil após cometer estelionato.

Segundo informações do delegado Moises Damasceno, titular da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), Karla Stefany foi encontrada em um hotel de luxo, em frente a uma marina, na área nobre de Vitória. Ela estava hospedada há cinco dias no local.

Ainda de acordo com o delegado, a influenciadora incitava os seguidores a praticar jogos de azar, ao exibir divulgar as plataformas e mostrar uma vida de luxo, que levava. Ela ganhava dinheiro com o número de usuários cadastrados e, sobretudo, com o fracasso das pessoas no jogo.

No momento da prisão, a blogueira fazia o check list para deixar o hotel, e teria outra viagem marcada para fora do país.

Com Karla Stefany, a polícia apreendeu um notebook, um celular e um caderno de anotações que serão analisados pelos investigadores. O passaporte da influenciadora também foi levado.

Viagens internacionais

Nas redes sociais, Karla Stefany postou vídeos ostentando em lanchas de luxo. Em um deles, ela passeava em uma embarcação com “cara de carro esportivo de luxo” que atinge até 100 km/h sobre a água.

A investigada estava sendo monitorada pelos policiais civis e teria retornado recentemente de viagens internacionais para Dubai e Ilhas Maldivas.

Ela ainda posou em praia nas Maldivas e em um deserto localizado em Dubai. Nas viagens, Karla Stefany gravou vídeos em que pedia para as pessoas participarem dos jogos de azar online.

A ação policial foi continuada com o cumprimento simultâneo de um mandado de busca e apreensão na casa da influencer, no bairro Vila Caraípe, em Teixeira de Freitas.

O mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de Teixeira de Freitas, comarca do município onde ela nasceu, foi cumprido pelas polícias civis da Bahia e do Espírito Santo e da Força Tarefa de Combate ao Crime Organizado (FICCO).

A Polícia Civil informou que investiga a participação de outras pessoas nos crimes.

O “jogo do tigrinho” é um cassino online famoso que promete ganhos fabulosos. Na prática, o objetivo dele é que o jogador faça uma combinação de três figuras iguais nas três fileiras que aparecem na tela.

Como o jogo não é desenvolvido pelas casas de apostas, ele pode aparecer em mais de um site, geralmente dentro de categorias como “cassino online”, o que é proibido no Brasil.

No Brasil, o “Fortune Tiger” ficou famoso principalmente devido à extensa campanha que incluiu muitos influenciadores digitais e jogadores que compartilham suas táticas para se dar bem.

Em dezembro do ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou a lei que regulamenta o mercado de apostas esportivas online. A lei é uma das medidas do governo para aumentar a arrecadação em 2024

No entanto, deixou de fora os jogos definidos como competições “cujo resultado é desconhecido no momento da aposta”. Isso fez com que jogos de azar saíssem do texto.

Desta forma, a lei vale somente para apostas de “eventos reais” em que é definido, no momento da jogada, quanto o apostador pode ganhar se acertar o palpite. As bets, apesar de legais no país, ainda não eram tributadas pelo governo.

