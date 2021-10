Facebook deve mudar de nome em breve, diz site norte-americano

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Jornal Folha do Progresso com informações de agencias -20/10/2021 – 15:14

O projeto futurista é ousado, mas com forte tendência de crescimento. Em julho deste ano, Zuckerberg já havia sinalizado que transformaria o Facebook numa empresa de realidade virtual com imersão no metaverso. Os investimentos da empresa têm sido gigantescos e, de igual modo, a criação de dezenas de vagas de emprego na Europa para programadores.

O site sugere que o nome esteja relacionado a Horizon, que é algo novo apresentado no mês de agosto e desenvolve um mundo virtual a partir da plataforma Oculus. A intenção do Facebook é expandir e ir além das referências de uma rede social.

No entanto, o site não descarta a possibilidade de o CEO da gigante social anunciar antecipadamente. O metaverso está relacionado ao desenvolvimento de uma realidade virtual ou realidade aumentada. As grandes empresas de tecnologia estão se voltando para essa nova visão. publicidade

As informações teriam sido vazadas por um especialista da área e que mantém informações privilegiadas junto ao Facebook. O tema deverá ser abordado por Zuckerberg durante a conferência Connect, que acontece no dia 28 de outubro.

You May Also Like