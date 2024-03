Facebook e Instagram apresentam instabilidade nesta terça-feira(05)

Redes sociais Facebook e Instagram apresentam instabilidade nesta terça-feira (5) /Foto: Reprodução

Usuários das redes sociais reclamam que foram desconectados de suas contas, não conseguem visualizar, curtir ou publicar novos conteúdos, entre outros problemas.

As redes sociais controladas pela Meta apresentaram instabilidade por volta do meio-dia desta terça-feira (5). Entre as reclamações apresentadas por usuários do Instagram e do Facebook, estão terem sido desconectados de suas contas, não estarem conseguindo publicar novo conteúdo ou curtir postagens, não conseguirem visualizar o feed, entre outros problemas. Além das duas principais plataformas da empresa de Mark Zuckerberg, o Threads também está fora do ar.

Até a última atualização desta reportagem, as plataformas seguiam apresentando a instabilidade. Ainda não há nenhuma previsão da Meta para que os serviços sejam normalizados.

Fonte: Jornal Noroeste e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/03/2024/13:11:44

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...