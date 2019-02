Faculdade Cavanis realiza leilão de 100 bovinos neste domingo 06 de Agosto

“Leilão tem expectativa de grande procura de compradores de bovinos”

No próximo domingo, 06 de Agosto, domingo serão leiloados aproximadamente 150 novilhas arrecadados por doação para ajudar na obra da construção da faculdade CAVANIS em Novo Progresso.

O leilão será realizado nas dependências da “APRONOP” no bairro Bela Vista em Novo Progresso.

“Com a qualidade das novilhas, nossa previsão é de que haja grande quantidade de pessoas participando do leilão na APRONOP”, diz Padre Joseph Viana fundador da faculdade.

Os bovinos estarão no local do evento para os interessados fazerem o lance conforme o interesse.

A programação do leilão inicia ainda pela manhã as 11:00 horas com almoço no local.

população que participar devera levar pratos e talheres.00

Os recursos arrecadados com o leilão serão investidos na construção da Faculdade Cavanís em Novo Progresso.

Que inicia um grande projeto sem fins lucrativos, que ultrapassara o valor de dez milhões de reais etapa sera construido o primeiro barracão que terá o custo aproximado de 700 mil.

Faculdade Catolica Cavanis desde já agradece a todos os pecuaristas que fizeram suas doações e convida a todos para participar dessa linda festa em prol ao desenvolvimento de novo progresso.

Mais informações pelo fone (93) 98111 0802, com padre José Viana.

Da Redação jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...