Policia Militar apreende adolescente com motocicleta e maconha em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Uma guarnição da Polícia Militar, estava em rondas em via pública no Bairro Santa Luzia, tendo avistado uma mulher em uma motocicleta em atitude suspeita. Com isso foi realizado uma abordagem na mesma, sendo constatado que se tratava de uma menor de idade, das iniciais “M. E. D. S. D.” de 17 anos, a qual demonstrou nervosismo.

You May Also Like