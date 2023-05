Falsa médica é presa durante consulta marcada por médica verdadeira

Falsa médica é presa em flagrante por exercício irregular da profissão (Foto:Reprodução).

Segundo informações preliminares, a falsa médica usava nome e CRM de uma outra médica com o mesmo nome. Médica verdadeira planejou o flagrante e acionou a polícia

Uma mulher foi presa na última terça-feira (30), sob acusação de fazer uso do nome e CRM de uma médica, atuando na profissão de forma ilegal. A falsa médica utilizava os dados da médica verdadeira para solicitar exames e receitar medicamentos. O caso ocorreu na Zona Oeste de São Paulo.

À polícia, a acusada informou ser farmacêutica de formação e estudante de medicina, atuando apenas com procedimentos estéticos. Ela foi presa em flagrante por exercício ilegal de medicina e falsidade ideológica.

A verdadeira médica recebeu a denúncia pelas redes sociais por uma paciente que havia sido consultada pela falsa médica. A denunciante a informou que, antes de realizar os procedimentos, resolveu fazer uma pesquisa sobre a médica ilegal.

De acordo com a polícia, a médica verdadeira resolveu agendar uma consulta com a autora do crime, acompanhada de um policial. A prisão foi feita após a falsa médica passar uma receita assinada e carimbada.

“Ela aproveitou dessa característica, de serem homônimas, e começou a usar esse carimbo. Ela alterou, colocou o nome dela, mas com a numeração da vítima”, contou o delegado Felipe Nakamura.

Ainda de acordo com a investigação, a falsa médica tem fama nas redes sócias e se apresentava como especialista em medicina estética.

“A gente acredita que ela se utilizava dessa fama, de ter muitos seguidores, de ter conhecimento técnico na área de estética, para utilizar desse carimbo, a fim de que pudesse dar maior legitimidade a sua atuação, uma vez que não detém título de médico, mas tem conhecimento dessa área de estética”, contou o delegado.

A polícia não informou por quanto tempo a falsa médica realizou os atendimentos nem se algum dos pacientes dela chegou a ser prejudicado.

Fonte:Carolina Mota/ Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 31/05/2023/14:31:08

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...