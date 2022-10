Falso policial penal é preso em Canaã dos Carajás (PA)

Mateus Alves se apresentava como falso policial penal em bar |Foto: Divulgação

Com o suspeito, a polícia apreendeu um simulacro

Segundo as investigações, ele estava bebendo no evento e se passando por falso policial penal para amedrontar as pessoas e espalhar a imagem de que teria um falso “poder” por ter uma arma de fogo com ele.

Quando foi abordado pela Polícia Militar, a “brabeza” sumiu e ele não soube se explicar em relação a inverdade que estaria espalhando pelo bairro Ouro Preto, onde ocorria o evento e por onde estava transitando de motocicleta.

A arma que exibia para intimidar as pessoas era, na verdade, de airsoft semelhante a uma pistola (uma arma de pressão), que foi apreendida, junto com um distintivo da polícia penal

A PM chegou até Mateus por meio de denuncias anônimas. (Com informações de Daniela Conduru/RBATV).

