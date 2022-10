Pará tem mais de 1,3 milhão de pessoas atendidas pelo Auxílio Brasil

Em toda a Região Norte, serão mais de 2,5 milhões de famílias beneficiadas neste mês

Primeiro colocado da Região Norte em número de concessões do programa federal, o Pará abriga mais da metade de todas as famílias assistidas pelo Auxílio Brasil nesta parte do país. Ao todo, 1,340.183 famílias são apoiadas pelos recursos do benefício.

Somente entre os meses de setembro e outubro, 27.529 novas famílias passaram a integrar a base de dados do Auxílio Brasil. Elas recebem um valor aproximado de R$ 618,59, que é a média do estado paraense.

Foram destinados ao Pará mais de R$ 808,9 milhões para custear as concessões do benefício neste mês, que chega a 144 municípios do estado.

Os pagamentos de outubro do Auxílio Brasil têm início nesta terça-feira (11.10) com o programa tendo atingido mais um recorde histórico de famílias atendidas e de recursos transferidos. Neste mês, serão mais de 21,13 milhões de famílias assistidas, fruto de um investimento de mais de R$ 12,81 bilhões. Os recursos serão repassados a todos os 5.570 municípios brasileiros.

Além do Auxílio Brasil, será paga, neste mês, mais uma parcela do Auxílio Gás. O benefício bimestral equivale ao valor da média nacional do botijão de gás de cozinha de 13 quilos. Em agosto, 5,6 milhões de famílias foram contempladas. Em outubro, serão 5,98 milhões de famílias atendidas, somando um investimento federal acima de R$ 670,21 milhões.

Os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 1 serão os primeiros a receber a nova parcela do auxílio. O cronograma escalonado de repasses segue de acordo com o calendário oficial, com os beneficiários com NIS de final 2 recebendo o pagamento no dia 13 (devido ao feriado do 12), seguindo sucessivamente pelos dias 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24 e 25 de outubro, quando ocorrem os últimos pagamentos deste mês, para os beneficiários com NIS de final 0.

Regiões

Outubro registrou um aumento tanto no número de famílias contempladas pelo Auxílio Brasil quanto nos recursos destinados em todas as regiões do país. A Região Nordeste concentra o maior número de brasileiros atendidos, 169.610 novas famílias passaram a ter direito ao benefício neste mês. Com isso, o número total de contemplados nos nove estados nordestinos ultrapassa 9,75 milhões de famílias. Os recursos que serão transferidos aos 1.794 municípios da região tiveram um aumento de R$ 134,78 milhões em relação a setembro e, em outubro, ultrapassam R$ 5,91 bilhões.

Depois do Nordeste, a segunda região com mais contemplados é a Sudeste, onde 166.172 novas famílias aderiram ao programa desde setembro. Assim, o número total de atendidos nos 1.668 municípios dos quatro estados da região ultrapassa 6,28 milhões de famílias. Com um acréscimo de R$ 103,54 milhões nos investimentos em relação a setembro, mais de R$ 3,81 bilhões serão repassados ao Sudeste em outubro.

A terceira região mais apoiada pelo Auxílio Brasil é a Norte, onde 58.069 novas famílias passaram a fazer parte do programa, elevando o total de atendidos para mais de 2,54 milhões de famílias. Com um incremento de mais de R$ 50,87 milhões, os recursos transferidos neste mês aos 450 municípios da região ultrapassam R$ 1,54 bilhão.

A Região Sul é a quarta com mais beneficiários e teve 47.703 famílias incluídas neste mês, o que fez o número de contemplados ultrapassar 1,42 milhão de famílias. Os recursos transferidos aos 1.191 municípios neste mês, após um acréscimo de R$ 29,88 milhões, chegam a mais de R$ 862,70 milhões.

Por último, o Centro-Oeste teve 35.566 novas famílias inscritas no programa, o que fez com o número total de famílias contempladas chegasse a mais de 1,12 milhão. Com R$ 22,28 milhões a mais em recursos do que setembro, os 467 municípios da região serão atendidos com repasses que ultrapassam R$ 681,71 milhões neste mês.

Estados

Oito Unidades da Federação registraram mais de um milhão de famílias beneficiadas pelo Auxílio Brasil em outubro. Depois da Bahia, São Paulo é o segundo estado com maior número de contemplados, com mais de 2,56 milhões de famílias assistidas neste mês e R$ 1,55 bilhão transferidos.

Na sequência, Rio de Janeiro (1,78 milhão/R$ 1,08 bilhão), Pernambuco (1,68 milhão/R$ 1,01 bilhão), Minas Gerais (1,63 milhão/R$ 990 milhões), Ceará (1,48 milhão/R$ 898 milhões), Pará (1,34 milhão/R$ 808 milhões) e Maranhão (1,22 milhão/R$ 743 milhões) completam a lista dos estados com mais de um milhão de famílias contempladas em outubro.

Na outra ponta, Roraima (66.514), Amapá (123.060), Rondônia (124.408), Acre (131.106), Distrito Federal (154.654) e Tocantins (158.934) são os estados com o menor número de contemplados, os únicos no Brasil com menos de 200 mil famílias atendidas.

Quem tem direito?

O Auxílio Brasil é voltado a famílias em situação de extrema pobreza, situação de pobreza e também a famílias em regra de emancipação. Em situação de extrema pobreza, estão as famílias com renda familiar mensal per capita de até R$ 105,00. Já aquelas em situação de pobreza têm renda familiar mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 210,00.

Como ter acesso ao benefício?

As famílias que preencherem os requisitos para ter acesso ao Auxílio Brasil devem estar inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). A inscrição pode ser feita neste endereço eletrônico.

Depois de ser incluído no Cadastro Único, o interessado precisa confirmar os dados em uma entrevista presencial que será realizada em um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) das prefeituras. (Com informações do fsbcomunicação – Foto:Reprodução).



