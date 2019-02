Família denuncia à polícia sumiço de piloto que pegou carona em aeroporto de MT para garimpo no PA

Valdemir Elias do Couto está desaparecido — Foto: Divulgação

Mulher de Valdemir Elias do Couto registrou boletim de ocorrência na terça-feira (29), denunciando o desaparecimento.

Um piloto de 33 anos desapareceu após pegar carona com um amigo no aeroporto de Alta Floresta, a 800 km de Cuiabá, no domingo (27). Segundo a família informou à Polícia Civil, Valdemir Elias do Couto foi deixado na pista de garimpo Tabocal, no Pará.

A mulher do piloto registrou boletim de ocorrência na terça-feira (29), denunciando o desaparecimento. A polícia começou a apurar o caso.

O delegado Carlos Francisco de Moraes, da Polícia Civil de Alta Floresta, que investiga o caso, informou que, na pista onde foi deixado no estado vizinho, Valdemir pegou um avião modelo Cessna 210, ainda no domingo, e desde então não deu mais notícias à família.

Nesse segundo trajeto, não se sabe se ele que estava pilotando a aeronave ou se estava como passageiro ou como copiloto.

De acordo com a Polícia Civil, não há registro de queda de avião na região onde Valdemir Elias estava.

Até agora, a polícia também não tem informações sobre o dono do avião que levou o piloto ao Pará.

