Casa da Cultura de Canaã dos Carajás e Centro Cultural Vale Maranhão lançam edital de apoio à cultura popular

Artista Fernanda Anjos | Foto: Reprodução / Daniel Gonçalves

Edital destinará R$ 800 mil reais a artistas paraenses e maranhenses. Inscrições ficam abertas entre 16 de julho a 16 de agosto.

Os espaços culturais que integram o Instituto Cultural Vale na Amazônia Legal lançam nesta terça-feira, 16 de julho, o Edital Apoia. A Casa da Cultura de Canaã dos Carajás e o Centro Cultural Vale Maranhão, em São Luís, destinarão um total de R$ 800 mil, exclusivamente, a projetos de profissionais da cultura popular dos respectivos estados onde estão inseridos, com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Em sua quarta edição no Pará, o Edital Apoia já beneficiou 120 projetos, entre espaços culturais, grupos de carimbó, mestres da cultura popular, incentivo à produção local, ao artesanato, artes cênicas e conteúdos audiovisuais. “O Edital Apoia vem se consolidando como uma importante iniciativa de valorização dos saberes de artistas, grupos e fazedores de cultura da região amazônica. Promover esse edital pela Casa da Cultura mostra o compromisso com a pluralidade das expressões culturais presentes nos territórios e comunidades”, reforça Gabriela Sobral Feitosa, coordenadora da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás.

O edital selecionará propostas em diversas linguagens artísticas como música, dança, festejos, celebrações, entre outras. “Para além de uma ação de reconhecimento dos detentores da cultura popular brasileira, o edital Apoia trabalha para que as expressões continuem vivas. O trabalho envolvido nessa ação resulta na democratização do acesso da Lei Federal de Incentivo à Cultura, fazendo com que recursos cheguem a lugares aonde não chegariam, ajudando mestres e mestras a continuar produzindo cultura de base. Além disso, o edital proporciona um mapeamento da produção de cultura popular no Estado, nos ajudando a entender os movimentos de produção realizados durante os anos”, destaca o diretor do Centro Cultural Vale Maranhão, Gabriel Gutierrez, que realiza o Apoia pela quinta vez.

São R$ 400 mil por estado, premiando 40 projetos com o valor de R$ 10 mil cada. O processo de seleção será feito por um comitê técnico composto por profissionais especialistas do Instituto Cultural Vale e por consultores externos locais e nacionais. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 16 de julho e 16 de agosto nos sites da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás – www.casadaculturacanaa.com.br e do CCVM – www.ccv-ma.org.br e também por correio e via WhatsApp nos números (94) 99272 6562, para inscrições do Pará, e (98) 999107 4164, para as inscrições de projetos maranhenses.

Sobre o Instituto Cultural Vale

O Instituto Cultural Vale acredita que a cultura transforma vidas. Por isso, patrocina e fomenta projetos em parcerias que promovem conexões entre pessoas, iniciativas e territórios. Seu compromisso é contribuir com uma cultura cada vez mais acessível e plural, ao mesmo tempo em que atua para o fortalecimento da economia criativa.

Desde a sua criação, em 2020, o Instituto Cultural Vale já esteve ao lado de mais de 800 projetos em 24 estados e no Distrito Federal, contemplando as cinco regiões do país. Dentre eles, uma rede de espaços culturais próprios, patrocinados via Lei Federal de Incentivo à Cultura, com visitação gratuita, identidade e vocação únicas: Memorial Minas Gerais Vale (MG), Museu Vale (ES), Centro Cultural Vale Maranhão (MA) e Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (PA).. Onde tem Cultura, a Vale está. Visite o site do Instituto Cultural

Vale: institutoculturalvale. org

Sobre o Centro Cultural Vale Maranhão

Localizado em um casarão do centro histórico de São Luís, o Centro Cultural Vale Maranhão prioriza a produção cultural maranhense sem deixar de abrir espaço para conteúdos que venham de outros lugares. Tem o objetivo de interagir com o espaço em que está inserido, somando forças com instituições vizinhas para pensar, de maneira conjunta, em maneiras de fortalecer o centro histórico da capital do estado como pólo cultural de reconhecimento nacional.

Sobre a Casa da Cultura de Canaã dos Carajás

A Casa da Cultura de Canaã dos Carajás desempenha papel de guarda e registro do acervo histórico do município, e de difusor cultural na região. É um espaço artístico e cultural aberto à comunidade que oferece, gratuitamente, atividades e eventos à população, beneficiando pessoas de todas as idades, classes sociais e origens diversas, especialmente crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Seu compromisso é incentivar, através da arte e da cultura, o conhecimento da população sobre as características da região por meio de iniciativas que utilizem conteúdos relacionados à identidade cultural do território.

Fonte: CNN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/07/2024/07:40:53

