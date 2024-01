Família desaparecida por 4 dias em SP é encontrada morta

Todos os corpos tinham marcas de tiros, segundo a polícia. Os corpos de Anderson Givago Marinho, 35, da esposa Mirele Regina Beraldo Tofalete, 32, e da filha do casal, de 15 anos, estavam dentro do veículo.

Os corpos de uma família de Olímpia (SP) foram encontrados na tarde desta segunda-feira (1º) em uma estrada rural de Votuporanga (SP). As três vítimas estavam desaparecidas havia quatro dias.

Carro estava no meio de um canavial e foi encontrado por um ciclista. A Polícia Militar chegou até o local após ser chamada pelo ciclista que encontrou o veículo da família enquanto pedalava por uma estrada de terra que dá acesso ao bairro Cruzeiro.

Todos os corpos tinham marcas de tiros, segundo a polícia. Os corpos de Anderson Givago Marinho, 35, da esposa Mirele Regina Beraldo Tofalete, 32, e da filha do casal, de 15 anos, estavam dentro do veículo.

Principal linha de investigação é de que a família tenha sido executada. A informação é da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Barretos, que investiga o caso. Ninguém foi preso até o momento e a motivação do crime ainda não foi esclarecida.

O crime

Família viajou na quinta-feira (28) para comemorar aniversário. Anderson, a esposa e a filha do casal saíram às 13h de Olímpia com destino a São José do Rio Preto para almoçar e comemorar o aniversário de Mirele na cidade vizinha. O trajeto de 50 km dura pouco mais de 40 minutos.

Anderson e Mirele pararam de responder e visualizar as mensagens de amigos e familiares às 14h. Não se sabe se eles realmente chegaram ao destino.

Quer saber mais notícias do Brasil? Acesse nosso canal no Whatsapp

Durante a noite, segundo parentes, os celulares do casal e da filha foram desligados. As ligações eram direcionadas para a caixa postal.

Carro passou por radar em Mirassol (SP), a 15 km de Rio Preto, e não faz parte do trajeto que a família percorreria.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/01/2024/15:12:37

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...