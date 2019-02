Família e amigos lamentam falecimento de ‘Zeca’, itaitubense conhecido no entretenimento local

(Foto:ReproduçãoPortal Giro)

Zeca trabalhava em cervejaria e casa de eventos de Itaituba.

Jose Augusto Barbosa Moura, 42 anos, mais conhecido como ‘Zeca’, morreu na madrugada da última quarta-feira (13) no Hospital Municipal (HMI). Zeca passou mal por volta de meia noite, com fortes dores de cabeça e pressão alta, foi levado ao hospital mas não resistiu.

Ele era bastante conhecido na cidade, principalmente no ramo de entretenimento, pois trabalhou por muito tempo na Brahma e, atualmente, trabalhava na Itaipava como supervisor de vendas. Também trabalhava na casa de eventos Armazen Beer, onde era responsável pela parte de bebidas em geral.

Parentes reclamam que o SAMU demorou muito para prestar socorro e, por esse motivo, foram obrigados a leva-lo ao hospital por conta própria. “Como moro perto do bombeiro fui rapidamente lá e falei com responsável do plantão e o mesmo disse que a PM já tinha passado um rádio sobre este ocorrido, por isso tínhamos que aguardar um pouco.” Nos relatou um membro da família

