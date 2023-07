Família encontra tubos de sangue jogados no meio da rua em Belém

Família se depara com ampolas jogadas no meio da rua em Belém. — Foto: Reprodução

Hemopa nega que sejam materiais do hemocentro e afirma que ampolas estão em caixas de produtos de estética.

Uma família se deparou com tubos parecidos com os de coleta de material biológico jogados no meio da rua, no bairro Batista Campos, em Belém.

O flagrante de descarte irregular foi em uma lixeira na av. Serzedelo Corrêa com a Rua dos Timbiras, bem próximo da unidade da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa). As pessoas que fizeram os registros não quiseram dar entrevista.

Em nota, a Fundação negou que o material descartado irregularmente faça parte do hemocentro e que os tubos estavam em caixas de produtos de estética.

“A Fundação reforça que o descarte de resíduos do Hemopa segue as recomendações do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde da instituição, baseados nas legislações vigentes”, afirma.

O g1 procurou a Vigilância Sanitária para saber se o caso está sendo apurado e que providências tenham sido tomadas, mas ainda não havia obtido resposta até a publicação da reportagem.

A Polícia Civil também foi procurada já que o caso pode se tratar de crime ambiental de descarte irregular de resíduos, que pode levar à reclusão, detenção ou pagamento de multa.

