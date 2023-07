Homem é condenado por matar irmão com um espeto de churrasco depois de briga por herança no Pará

Homem é condenado pela morte do irmão com um espeto de churrasco depois de briga por herança no Pará — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Réu foi condenado a 7 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, sendo concedido o direito de apelar da condenação em liberdade.

Nesta segunda-feira (3), foi a julgamento um homem que matou o irmão com um espeto de churrasco de duas pontas, após conflito e disputa por um terreno herdado pelos dois. O crime aconteceu em 13 de julho de 2010, em Outeiro, na região metropolitana de Belém.

O réu, Paulo Sérgio Ferreira Conceição, foi acusado de matar seu irmão, José Marçal Ferreira Conceição, e segundo depoimento de um policial militar, ao chegar ao local do crime, a vítima já estava sem vida e o réu foi encontrado amarrado por populares.

O PM informou que Paulo Sérgio estava chorando e aparentava estar arrependido. Outro policial que também prestou depoimento e estava de plantão quando o homicídio ocorreu, observou que o réu apresentava sinais de embriaguez.

O promotor responsável pelo caso, Guilherme Chaves Coelho, sustentou a acusação de homicídio qualificado contra o réu.

No entanto, durante a fase de alegações finais, os advogados de defesa, Carlos Felipe Alves Guimarães e Gustavo Ramos Melo, apresentaram diferentes teses para a absolvição de seu cliente.

A defesa argumentou que o crime poderia ser enquadrado como homicídio culposo ou legítima defesa própria, além de pleitear a desclassificação do homicídio para lesão corporal seguida de morte.

Os jurados, após análise dos argumentos apresentados, acataram a tese de lesão corporal seguida de morte. Portanto, o réu foi condenado a 7 anos de reclusão em regime inicial semiaberto. O juiz concedeu a Paulo Sérgio o direito de apelar da condenação em liberdade.

