PRF confirma data de prova de concurso que paga R$ 10 mil

Por:Redação Integrada com informações do Metrópoles

São 304.330 inscritos para 1,5 mil vagas, fazendo do certame um dos mais concorridos do Brasil. O último concurso da corporação foi em 2018. A remuneração é de R$ 9.899,88, para 40h semanais.O processo seletivo terá provas objetiva e discursiva; exame de capacidade física; avaliação de saúde; avaliação psicológica; avaliação de títulos; e investigação social.

Após adiamento por causa da pandemia, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) publicou, no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 24, a nova data para as provas, agora será em 9 de maio. Os locais serão divulgados em 30 de abril. A prova seria em 28 de março.

