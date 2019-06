Família faz buscas a jovem que desapareceu após sair de curso pré-vestibular em Santarém

Andressa Cardoso, de 22 anos, desapareceu em Santarém — Foto: Reprodução/Facebook/Odonaldo Alho Cardoso

Andressa Cardoso, de 22 anos, foi vista pela última vez saindo do curso na terça-feira (4), e desde então a família não tem mais notícias.

A família de uma jovem de 22 anos está buscando informações que ajudem a encontrá-la. Andressa Cardoso sumiu após sair do cursinho pré-vestibular, no bairro Centro em Santarém, no oeste do Pará, na terça-feira (4).

O registro do Boletim de Ocorrência (B.O) ocorreu logo depois de o desaparecimento completar 24 horas. Uma mobilização nas redes sociais também foi iniciada para ajudar nas buscas.

“Eu fui até o curso na quarta-feira e vi nas imagens dela saindo na terça-feira às 14h34. Ela foi subindo na Trav. Moraes Sarmento e acompanhei até a Av. São Sebastião, porque fui olhando nas câmeras de outras empresas, daí não consegui ver mais”, contou o pai, Odonaldo Cardoso.

Ainda conforme o pai, a jovem havia parado a faculdade de jornalismo para se dedicar aos estudos pré-vestibular para medicina. “Ela estava focada nos estudos, estudava nos turnos da tarde e noite. A rotina dela era estudar”, completou.

A família já conversou com amigos e pessoas próximas, mas não teve informações sobre onde Andressa pode estar. Uma investigação da Polícia Civil vai iniciar para solucionar o desaparecimento.

O pai disponibilizou um número telefônico para que as pessoas que tenham informações possam comunicar a família.

(93) 99141 9347

