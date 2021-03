Casal morre ao colidir com caminhão na Rodovia Transamazônica

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:Redação Integrada, com informações do portal Debate Carajás

Após passar o fim de semana na casa de familiares de Raimunda, em Novo Repartimento, o casal viajava de motocicleta no sentido Novo Repartimento-Marabá quando foi surpreendido por um caminhão, com o qual colidiram. O casal, que morava junto em Marabá, faleceu na hora, apesar de estar usando capacetes. Deixaram três filhos órfãos.

Os jovens marabaenses Joelson Silva Braga e Raimunda Rodrigues de Lima Santos Filha, ambos com 25 anos, morreram após se acidentarem na noite desta segunda-feira (1), na BR-230, também conhecida como Transamazônica. Ainda sem pavimento, o trecho do acidente fica nas proximidades da ponte sobre o rio Bacuri, entre Marabá e Novo Repartimento.

