Família leva susto ao quebrar cofrinho e descobrir que o dinheiro estava mofado; vídeo

Situação viralizou na web e serviu de alerta para quem guarda economias em cofres domésticos.

Ao quebrar o cofrinho, a família de Vitória Andreia teve uma surpresa desagradável ao descobrir que todo o dinheiro guardado estava mofado. A jovem compartilhou o ocorrido em um vídeo, revelando que, de forma literal, eles tiveram que fazer a “lavagem do dinheiro” na pia para recuperar a quantia que havia sido depositada.

No relato, Vitória faz um alerta: “Uma dica, não coloquem dinheiro em cofre de gesso”. A umidade presente no gesso acabou causando o mofo nas notas acumuladas pela família ao longo de aproximadamente 8 meses para uma futura viagem, totalizando R$ 7 mil.

Embora inicialmente não planejassem utilizar o dinheiro, decidiram quebrar o cofre para pegar uma nota para a irmã de Vitória. “Quando fomos pegar, sentimos o cheiro de mofo. Imediatamente resolvemos quebrar”, explicou. Felizmente, a quantia foi lavada na pia, e todo o dinheiro foi recuperado.

Internautas, ao comentarem a situação, alertaram sobre a forma de armazenar dinheiro e brincaram com a situação. Alguns destacaram que o gesso é úmido e mais adequado para moedas, enquanto outros compartilharam experiências semelhantes e brincaram com o termo “lavagem de dinheiro”.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/01/2024/19:18:22

