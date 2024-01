Policial rodoviário federal é preso com drogas na rodovia SP-270 em Assis; Veja o vídeo

Acusado e comparsa receberiam R$ 30 mil pelo transporte da droga.

Um policial rodoviário federal de 42 anos e um autônomo, de 46, foram presos com dinheiro e mais de 300 quilos de drogas nesta terça-feira (16), na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Assis.

Às 17h45, a Polícia Militar Rodoviária (PM) fazia patrulhamento pela rodovia, quando se deparou com um caminhão guincho carregando uma caminhonete, na qual estavam os dois acusados.

Segundo a PMR, ao notar a presença da viatura, a dupla tentou se esconder, o que teria motivado a abordagem.

Os militares apuraram que a caminhonete quebrou no distrito de Alexandria e a dupla solicitou o guincho até uma oficina.

Um dos ocupantes se identificou como policial rodoviário federal e exibiu a funcional. Durante a fiscalização, os policiais notaram um compartimento estranho no assoalho do veículo. Ao levantarem o banco traseiro, os militares encontraram os tijolos de drogas.

Os autores teriam alegado que ganhariam R$ 30 mil pelo transporte dos entorpecentes até São Paulo e que já tinham pegado a camionete carregada em Toledo-PR.

Foram apreendidos 198 tijolos de cocaína, que pesaram cerca de 207 kg, e 128 tijolos de crack, pesando 131 kg.

Com os acusados ainda foram apreendidos R$ 1.528 e quatro celulares. A dupla foi encaminhada até a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Assis.

Durante os interrogatórios, ambos permaneceram em silêncio e se preservaram no direito de se manifestarem somente em juízo.

O chefe da delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Marília esteve na delegacia.

Caso a prisão preventiva seja decretada, o policial rodoviário federal deve ser levado sob escolta até a Superintendência da Polícia Federal na Lapa, unidade que possui carceragem, ou ao presídio de Tremembé.

Fonte: Marilianoticia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/01/2024/19:27:51

