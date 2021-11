Família morre afogada após carro sair da pista e cair em represa no interior do Pará

Fonte:O Liberal 16.11.21 19h23 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A polícia acredita que o motorista tenha perdido o controle do veículo e saído da pista. Segundo informações apuradas pelas autoridades no local do acidente, a família era bastante conhecida na Vila Casa de Tábua. O caso deixou os moradores da cidade em choque.

No veículo estavam o pai, que era o condutor, identificado apenas pelo prenome de Paulinho; a esposa dele, Vilma; uma bebê de apenas 6 meses; e outra criança de 3 anos. Eles estavam a caminho do velório de um amigo da família, morto em um acidente.

O acidente ocorreu na noite da última segunda-feira (15), mas os corpos só foram localizados na manhã desta terça-feira (16). Quatro pessoas da mesma família morreram afogadas após o carro em que estavam cair numa represa localizada no Distrito de Casa de Tábua, na zona rural da cidade de Santa Maria das Barreiras, sul do Pará. O acidente ocorreu na noite da última segunda-feira (15), mas os corpos só foram localizados na manhã desta terça (16).

