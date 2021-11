Superclássico entre Argentina e Brasil fica no zero a zero

Em jogo nervoso, com poucas chances de gol e muito catimba, Argentina e Brasil ficaram no empate. O duelo, válido pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2022, aconteceu no Estádio Bicentenário de San Juan, no vizinho sul-americano. Com o resultado, ambas as seleções seguem na ponta da tabela rumo ao Catar, sendo que o Brasil lidera com 35 pontos, enquanto que os argentinos são os vice-líderes com 29.

Já classificado, Brasil empata com Argentina e mantém invencibilidade nas Eliminatórias

Já classificada à Copa do Mundo de 2022, a Seleção Brasileira manteve sua invencibilidade nas Eliminatórias Sul-Americanas na noite desta terça-feira. No Estádio Bicentenario, em uma partida pegada, o time comandado por Tite empatou por 0 a 0 com a rival Argentina.

Com campanha de 11 vitórias e dois empates, a Seleção Brasileira contabiliza 35 pontos ganhos e lidera as Eliminatórias Sul-Americanas. A Argentina também está invicta, mas segue em busca da classificação, já que ainda tem 29 pontos e figura no segundo posto.

O jogo disputado em San Juan, marcado por cotovelada de Otamendi em Raphinha, foi o último das duas seleções pelas Eliminatórias em 2021. Na 15ª rodada, prevista para 27 de janeiro, o Brasil volta a campo para enfrentar o Equador, como visitante. A Argentina, por sua vez, encara o Chile, também fora de casa.

O jogo – Com um ataque jovem e veloz, a Seleção Brasileira teve a melhor oportunidade do primeiro tempo. Após vacilo de Otamendi e Romero, Lucas Paquetá deixou Vinícius Júnior na cara do gol, mas o atacante do Real Madrid tentou dar uma cavadinha diante de Martinez e mandou para fora.

Em nova chance como titular, Raphinha protagonizou o lance mais polêmico da metade inicial. Ao tentar desarmar Otamendi pela direita, o brasileiro levou uma cotovelada claríssima e ficou com a boca sangrando, mas o VAR nem sequer acionou o árbitro uruguaio Andrés Cunha.

Na chegada mais consistente da Argentina durante a etapa inicial, Acuña recebeu de Messi pela esquerda e passou na entrada da área para chute de De Paul, defendido por Alisson. Atingido por Otamendi, Raphinha tentava estancar o sangramento na boca com um chumaço de algodão.

A Seleção Brasileira voltou a levar perigo no segundo tempo. Em cobrança de falta pela esquerda, Raphinha cruzou dentro da área e Otamendi cortou de cabeça. No rebote, Fred ajeitou a bola no peito e finalizou para acertar o travessão da meta defendida por Emiliano Martinez.

Com o Brasil sem correr maiores riscos no campo de defesa, em um lance maravilhoso, Vinícius Júnior aplicou uma carretilha em Molina antes de tocar para Paquetá pela esquerda. Pouco depois, Danilo cruzou da direita e Matheus Cunha chutou para defesa de Martinez.

Apoiada de forma maciça por sua torcida, a Argentina ensaiou uma pressão no final, mas parou no consistente sistema de defesa do Brasil e praticamente não teve chances de gol. Em uma exibição discreta, Lionel Messi nos minutos finais chutou da entrada da área e viu Alisson fazer defesa segura.