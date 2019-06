Familiares de detentos de unidades prisionais de Santarém participam de reunião sobre novas regras de visitas

Centro de Triagem masculina, penitenciária de Santarém — Foto: Thiago Gomes/Ascom Susipe

Na ocasião também foram discutidas novas regras sobre a entrada de alimentos nas unidades prisionais.

Cerca de 300 familiares de custodiados no Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura (Crashm), na Central de Triagem Masculina (CTMS) e no Centro de Recuperação Feminino (CRFS), do Complexo Penitenciário Cucurunã, em Santarém, no oeste do Pará, participaram de uma reunião que tratou sobre as novas regras da entrada de alimentos e visitas nas unidades da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (Susipe).

A reunião, realizada na quarta-feira (5), foi conduzida pela direção do Crashm e contou também com a presença de diretores do CRF e CTMS.

Segundo Ricardo Batista, da equipe da Susipe, a reunião é importante para que os familiares dos internos estejam cientes e possam se adequar às novas regras. “Será estabelecido um canal de comunicação com as visitas, pois também serão submetidas às novas regras nas unidades penais. Além disso, serão elencados os pontos positivos de caráter social e econômico para a visita, devido aos poucos itens de alimentação que são permitidos entrar no cárcere”, informou.

Centro de Recuperação Agrícola Sílvio Hall de Moura, em Santarém — Foto: Adonias Silva/G1/Arquivo

O diretor da Cadeia de Jovens e Adultos (CPJA), Ringo Alex, esclareceu que a reunião mostrou o quanto a portaria sobre os alimentos e as visitas ajuda o sistema penal. “Um dos benefícios é a padronização. Os presos terão poucas coisas dentro das celas, para evitar um conglomerado de panos. Isso deve melhorar a questão da fiscalização diária e dar outra roupagem para o sistema penitenciário no âmbito geral”, disse.

As portarias devem ser um divisor de águas no sistema penitenciário, onde a ordem e a disciplina vêm sendo retomadas gradativamente, reiterou o diretor.

Por:G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...