Em fuga para Novo Progresso, cinco membros de facção criminosa envolvidos em sequestro e homicídio de ex-jogador de futebol são presos no Mato Grosso

A Polícia Militar prendeu cinco suspeitos de envolvimento no sequestro e homicídio do ex-jogador de futebol Willian Santana, de 21 anos, na noite de quarta-feira (22), em Sinop. Três homens (18, 21 e 40 anos) e duas mulheres (21 e 32 anos) foram presos na ação. O ex-jogador foi achado morto após ser sequestrado a caminho de uma festa de casamento na semana passada.

Segundo o boletim de ocorrência, após receber informações da Agência Regional de Inteligência de que os indivíduos que participaram do homicídio pretendiam deixar a cidade, os policiais realizaram diligências pelo município e localizaram os suspeitos no bairro Jardim Jacarandás.

Todos os envolvidos estavam no interior de um veículo Renault Logan, dentre eles, dois homens suspeitos do crime, um de 21 anos e outro de 18, que estava com mandado de prisão preventiva decretado.

Durante a abordagem, os dois homens confessaram o crime. Enquanto o mais velho relatou que no dia do homicídio usou o seu veículo, um Gol de cor preta, para junto do comparsa e mais dois cúmplices raptar e levar a vítima para um matagal, onde foi feita uma chamada de vídeo com o líder de uma facção criminosa, o outro relatou que arrancou a tornozeleira eletrônica um dia após o crime e a jogou em um rio.

Os outros suspeitos relataram que estariam levando os dois para a cidade de Novo Progresso, a pedido do homem mais novo, que pretendia fugir da cidade. Os veículos foram apreendidos e encaminhados à delegacia, assim como os cinco suspeitos envolvidos.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil.

