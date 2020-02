Famílias remanescentes de quilombos recebem títulos de terras em Santarém

Documentos foram entregues durante cerimônia na quarta-feira (5). Famílias moram no bairro Pérola do Maicá e são remanescentes de quilombos da comunidade Arapemã.

Mais três títulos de transferência de domínio coletivo e pro-indiviso e registro foram entregues a famílias remanescentes de quilombos da comunidade Arapemã, residentes no bairro Pérola do Maicá, em Santarém, no oeste do Pará. Os documentos foram entregues durante cerimônia na quarta-feira (5).

De acordo com a Coordenadoria de Habitação e Desenvolvimento Urbano (CHDU) já são seis áreas beneficiadas: áreas 001, 002, 004, 005, 006 e 007. “São os primeiros quilombos sendo regularizados dentro de uma área urbana. Por isso é o município de Santarém quem está fazendo a entrega desses títulos. Serão mais de 60 famílias beneficiadas”, explicou a coordenadora do órgão, Nelcilene Lopes.

O presidente da associação dos quilombos, José Humberto da Cruz, comemorou a conquista do título e disse que é o resultado de uma luta muito árdua, mas que valeu a pena.

“É uma alegria muito grande conseguir esses seis títulos, agora é comemorar. Chegar até aqui encoraja a comunidade a buscar as políticas públicas diante dos gestores, na certeza que alcançaremos mais melhorias para nós”, ressaltou.

06/02/2020

