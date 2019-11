Fazendeiro e adolescente são assassinados em Bom Jesus do Tocantins, sudeste do PA

(Foto:Reprodução)- Fazendeiro Jurlei Gonçalves da Silva, de 62 anos, e Thais Vaz, de 15, foram assassinados no final de semana. Os corpos foram encontrados com sinais de violência.

Polícia investiga caso de fazendeiro e adolescente brutalmente assassinados no Pará

Em Bom Jesus do Tocantins, município do sudeste do estado, a polícia investiga os homicídios de um fazendeiro e uma adolescente que seria companheira dele. Os corpos das vítimas foram velados nesta segunda-feira (4).

O fazendeiro Jurlei Gonçalves da Silva, de 62 anos, e Thais Vaz, de 15, foram assassinados no final de semana. Os corpos foram encontrados com sinais de violência.

O corpo do fazendeiro foi velado nesta segunda-feira (4), em uma casa no centro de Bom Jesus do Tocantins. Já o corpo da adolescente foi velado em uma propriedade rural distante do centro da cidade.

A polícia tenta localizar um homem que trabalhava como vaqueiro na fazenda e é o principal suspeito do crime. Até agora ninguém foi preso

Por G1 PA — Belém

04/11/2019 19h27

