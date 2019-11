Foto: Wagner Antonio de Souza Jr/Arquivo Pessoal

Onça é vista passeando em ilha no Centro de cidade em MT e Marinha orienta moradores a evitarem passar pela região

Em julho de 2018, uma onça-pintada se ‘mudou’ para a ilha e virou atração na cidade.

Uma onça-parda foi vista passeando em uma ilha no Centro de Cáceres, a 220 km de Cuiabá, que fica no na região do Pantanal, na sexta-feira (1°). Funcionários da Marinha emitiram uma nota alertando os moradores da cidade para não passarem pelo local.

O capitão da Marinha da Agência Fluvial de Cáceres, Geraldo de Carvalho, contou ao G1 que uma equipe da Agência realizava uma inspeção na região quando flagraram a onça.

“É comum as pessoas atravessarem aquela ilha, então procuramos avisá-las para que evitassem passar pela região”, explicou.

Geraldo disse que o animal ficou no local por alguns minutos e depois entrou em uma região de mata.

“O alerta continua para que os frequentadores da região tomem cuidado, pois o animal não foi mais visto, entretanto, deve estar nas redondezas”, ressaltou.

Moradora da ilha

Outra moradora inusitada chamou a atenção da população de Cáceres em julho do ano passado. Uma onça-pintada fêmea se ‘mudou’ para a mesma ilha a qual foi vista a onça-parda e virou atração da cidade.

À época, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema) explicou que a onça estava prenhe ou acompanhada de um filhote, que estaria sendo treinado para a vida adulta.

O animal ficou na região por dias e depois não foi mais visto.

