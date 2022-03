Fazendeiro que morreu em acidente na BR 163 em Novo Progresso é sepultado no Mato Grosso.

Elias Rodrigues Alonso, conhecido popularmente como Elias da Porta do Céu teve morte súbita e capotou o veículo com mais duas pessoas — (Foto: Arquivo Familiar)

O fazendeiro Elias Rodrigues Alonso, conhecido popularmente como Elias da Porta do Céu, morreu após um acidente na tarde deste sábado, 26 de março de 2022, na rodovia BR 163, trecho próximo à comunidade de Alvorada da Amazônia, (35 km da cidade de Novo Progresso), no município de Novo Progresso.

O corpo do fazendeiro Elias Rodrigues Alonso, de 82 anos que morreu na tarde de sábado (26) em um acidente com um veículo que dirigia,o corpo foi velado durante a manhã de domingo dia 27 de março de 2022, na capela Santa Luzia em Novo Progresso e foi transladado de avião para a cidade de Cuiabá (MT) (distante 1085 km de Novo Progresso), onde foi sepultado no final da tarde de domingo (27) no cemitério Parque de Cuiabá. Elias deixou três filhas.

Amigos do fazendeiro “Elias da Porta do Céu, de 82 anos, lamentaram a morte prematura do amigo que para muitos foi mais que pioneiro, “com um visão empreendedora, trouxe desenvolvimento baseado em parcerias e ajudou a transformar e desenvolver nossa região, assim fazendo jus ao nome! Novo Progresso”, comentam.

O Acidente

O Fazendeiro Elias da Porta do Céu, estava em sua camioneta Hilux e seguia sentido fazenda /comunidade de Alvorada da Amazônia, com ele o neto de 12 anos e um funcionario. Conforme informação do neto J.V de 12 anos, ele estava trafegando normalmente pela rodovia, quando ele puxou o carro para esquerda e começou a raspar no mato, o neto que estava junto puxou o volante para direita, mas o seu avô caiu para direita e puxou quem estava junto e colidiu de frente com o meio fio e capotou. Conforme relatos do J.V. ao Jornal Folha do Progresso, o fazendeiro (seu avô), morreu antes de colidir (morte súbita), nada pode ser feito, disse. Ainda conforme informação do neto J.V. de 12 anos, teve ferimentos leves, o funcionário da fazenda que os acompanhava no veículo, também teve ferimentos leves os dois estão bem.

