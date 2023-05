Febraban alerta para novo golpe de empréstimos falsos

(FOTO:ADRIANA TOFFETTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO).

Segundo Federação Brasileira dos Bancos, criminosos oferecem condições e taxas de juros abaixo da média do mercado para atrair vítimas

A Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) fez um alerta sobre um novo golpe de empréstimo que está causando prejuízo financeiro para as vítimas. As pessoas que estão com o nome negativado e precisando de empréstimo para pagar dívidas são os alvos do chamado “golpe do empréstimo falso”. As vítimas veem ofertas de créditos com condições melhores do que as de mercado e, ao demonstrar interesse pela proposta, os estelionatários definem seus novos alvos e aplicando o golpe.

Elas são abordadas por aplicativos de mensagens com juros baixos ou inexistentes, fora da realidade do mercado. As pessoas mostram interesse e a conversa flui normalmente até que o autor da proposta pede adiantamento para liberar o montante emprestado.

Quando o pagamento é feito, a vítima recebe a notícia de que não existe empréstimo nenhum, não conseguindo entrar em contato com os autores da proposta.

O golpe tem origem em redes sociais e aplicativos de mensagem. A Febraban orientou que as pessoas verifiquem se os autores das propostas são de instituições financeiras e se os juros estão dentro do que é ofertado pelo mercado, desconfiando de condições não normais.

