Mãe é presa por torturar filha de 1 ano para obrigar ex a reatar relacionamento

(Foto: Divulgação ) – Uma mulher, de 28 anos, foi presa após agredir, torturar e ameaçar a filha de pouco mais de 1 ano e enviar imagens das agressões para o pai da menina, e ex-companheiro dela.

O objetivo dessas ações, segundo a Polícia Civil de Goiás, era fazer com o que o homem reatasse um relacionamento que havia sido rompido há poucos dias.

A mulher foi presa na tarde desta quarta-feira (7), após investigação da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Anápolis. Conforme imagens divulgadas pela polícia, a mulher ameaçava matar a criança e deixar o corpo na frente da casa do pai dela.

“Segundo apurado, com essa mulher com a intenção de forçar o ex-companheiro, pai da criança, a retomar o relacionamento que ambos haviam rompido há alguns dias passou a agredir a criança e enviar fotos dos machucados, das lesões ao genitor, ameaçando de agredi-la ainda mais e até matá-la caso ele não retomasse o relacionamento”, afirmou a delegada Aline Lopes, da DPCA de Anápolis.

Durante a troca de mensagens é possível observar que o homem pede para que ela não machuque a criança e informa que a menina não deve ser incluída na briga do casal. (Confira as mensagens abaixo)

A mulher foi presa e está à Poder Judiciário. Ela poderá responder pelo crime de tortura, que pode gerar pena de até 8 anos de reclusão em regime fechado. A criança foi acolhida por uma entidade de proteção e está sob acompanhamento dos órgãos competentes.

Fonte: Correio Braziliense e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/05/2025/15:34:54

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...