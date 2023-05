Brasil goleia a República Dominicana por 6 a 0 e se recupera no Mundial sub-20

Brasil tenta vaga para as oitavas de final do Mundial sub-20/Foto:EFE/ Marcelo Ruiz.

Seleção perdeu o primeiro jogo e vai para a última rodada da fase de grupos disputando vaga com a Itália

A seleção brasileira se recuperou da derrota na estreia da Copa do Mundo Sub-20 e venceu a República Dominicana nesta quarta-feira, 24, por 6 a 0.

O resultado mantém o Brasil com chances de avançar às oitavas de final, mas enfrenta a Nigéria (que é líder do grupo) e está empatada em pontos com a Itália (na frente pelo saldo de gols). Com a superioridade técnica desde o início, a seleção não teve dificuldades de vencer.

Nos primeiros minutos, o goleiro Valdez estava pegando tudo, até que aos 36 minutos, Sávio se antecipou ao zagueiro e cabeceou para as redes, abrindo o placar.

No minuto seguinte, o goleiro porto-riquenho se atrapalhou e Marcos Leonardo fez 2 a 0. Não demorou para o placar aumentar. Aos 11 minutos do segundo tempo, Jean cabeceou e fez 3 a 0.

Aos 36, Giovane bateu no cantinho e ampliou para 4 a 0. Marlon Gomes e Matheus Martins fecharam em 6 a 0. A rodada decisiva será no sábado, dia 27, com ambos os jogos do Grupo D às 15h (horário de Brasília). O Sportv faz a transmissão.

Fonte:Jovem Pan e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 25/05/2023/14:48:17

