Batedores de açaí recebem capacitação sobre boas práticas de manipulação do fruto

(Foto: Reprodução) – No término do curso, os trabalhadores receberam a Carteira de Manipulação de Alimentos

Com a participação de 30 batedores de açaí, a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), através da Diretoria de Feiras e Mercados (DFM), realizou, na quinta-feira (24), a capacitação para orientar com relação às boas práticas no processamento do açaí. O trabalho foi uma parceria com a Prefeitura Municipal de Belém, por meio da Vigilância Sanitária e da Casa do Açaí, local onde ocorreu o treinamento. No término do curso, os trabalhadores receberam a Carteira de Manipulação de Alimentos.

Um dos participantes foi o batedor de açaí Rubem Medeiros, que gostou da experiência, segundo opinou, por conta do aprendizado obtido durante o treinamento. Ele vê como importantes as informações sobre os critérios de regularização do ponto de venda dos produtos.

“Esse curso ensina e promove quando a gente vai comprar e entra na loja e vê o diferencial, isso reflete no sabor do açaí, fica eternamente na lembrança”, disse Rubem Medeiros.

Quem também ressaltou a importância do curso foi o manipulador de açaí, Heron Amaral, que durante o treinamento repassou um pouco do seu conhecimento e prática aos participantes. Herson acredita que a capacitação é interessante, pois é voltada ao manipulador que ainda não conhece os procedimentos adequados. Ele lembrou que existe um decreto estadual de número 326/2012 que norteia o manipulador de açaí.

“Por força deste decreto, todos têm que oferecer ao consumidor um produto final livre dos patógenos; é bom que os manipuladores procurem a Casa do Açaí, se capacitem para oferecer o melhor ao seu consumidor”, recomendou Herson Amaral.

Oportunidade – Para o coordenador de boas práticas de açaí da Sedap, Marivaldo Ferreira, esse tipo de capacitação oferece a oportunidade aos batedores de se qualificarem para oferecer mais segurança à população que consome o açaí.

“Aqui eles aprendem todas as etapas de boas práticas de manipulação do açaí; teremos novas capacitações e os interessados poderão entrar em contato com a nossa Diretoria de Feiras e Mercados da Sedap”, informou.

Nesse tipo de capacitação, como explicou a coordenadora da Casa do Açaí, Débora Barros, os participantes recebem a orientação de todas as etapas que devem ser seguidas pelo batedor por conta do decreto estadual.

“Desde a catação do fruto até o envase ( do açaí, da forma mais segura para que o consumidor tenha um alimento de qualidade”, explica.

Quem quiser obter mais informações sobre novas capacitações pode entrar em contato com o número (91) 3251-7979 e falar com a coordenação de boas práticas de açaí da Sedap.

Fonte: Vinícius Soares – Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/04/2025/15:36:36

