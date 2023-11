Vídeo mostra aluno acusado de denunciar beijo de professora sendo agredido por colega durante aula

Imagens mostram o jovem sendo ameaçado e agredido dentro da sala de aula, meses antes do espancamento, em Praia Grande. Estudantes acreditaram, de forma errônea, que o menino denunciou um relacionamento entre uma professora e um aluno.

Um vídeo obtido pelo g1 nesta quinta-feira (23) mostra o adolescente, que foi espancado por colegas de classe após ser acusado de ter ‘dedurado’ a professora que beijou um aluno sendo ameaçado e agredido, dentro da sala de aula, por um colega (veja acima). O vídeo foi gravado meses antes do espancamento. O jovem recebeu alta médica após ficar cinco dias internado. O g1 conversou com a mãe do garoto, que afirmou que ele está com medo e que não quer voltar à escola.

O menino é amigo da aluna que recebeu mensagens da professora contando que ela havia beijado um estudante do 9ª ano do Ensino Fundamental, e queria “transar com ele”. A professora de artes trabalhava na escola municipal Vereador Felipe Avelino Moraes e foi demitida.

O caso foi denunciado pela mãe da aluna que recebeu as mensagens da professora. Após a denuncia, a filha da mulher e o estudante agredido passaram a receber ameaças. Um vídeo obtido pelo g1 mostra ele sendo agredido pela primeira vez dentro de sala de aula há três meses (veja acima).

“Estou muito triste, revoltada. Quero que seja feita Justiça. Fiz a reclamação [na escola], pedi que interviessem, que a diretora tomasse providência e nada foi feito. Não recebi ligação, esclarecimento. Depois da agressão, fui na escola e ela disse que não tinha comunicado os pais. Ela foi omissa”, disse.

A mãe do jovem, que não terá o nome informado, contou que o filho chegou a ser suspenso da escola durante sete dias por conta da agressão do vídeo acima. Mas, ela diz que não sabe se o garoto que aparece esganando o pescoço do filho dela teve alguma punição. “Disseram que iam suspender meu filho porque foi uma agressão mútua”.

Na terça-feira (14), o menino foi agredido após o relacionamento entre a professora e o aluno ter sido divulgado. Ele sofreu um trauma abdominal, que provocou um abscesso de sangue na cavidade abdominal. “Teve que tomar antibiótico porque isso gerou um inchaço enorme nas partes íntimas dele, no abdômen, na virilha, e tomou um anticoagulante para dissolver esse coágulo”.

A mulher relatou, ainda, que o filho foi ameaçado de morte pelos colegas de sala, e que estava apanhando por causa da professora. “Disseram que era sorte que eu [mãe] estaria chorando na porta da delegacia, que deveria chorar na porta do cemitério”.

Desde a primeira agressão, registrada por colegas de sala no vídeo acima, a vítima passou a ir e voltar da escola acompanhada, mas no dia da última violência houve um imprevisto e precisou sair sozinha.

“Ele perdeu o direito de ir e vir, esses meses a gente estava levando e trazendo todo dia (…). Estavam premeditando a oportunidade de pegar ele”, finalizou.

O g1 entrou em contato novamente com a Prefeitura de Praia Grande sobre a reclamação da mãe da vítima em que a diretora da unidade teria sido omissa em relação ao caso, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

Entenda o caso

A professora trabalhava na escola municipal Vereador Felipe Avelino Moraes. Ela contou à aluna que encontrou o estudante e um amigo na rua. Depois, eles foram ao mercado, e ele a levou para casa. “Eles me trouxeram para casa. Aí, aconteceu”, conta ela nas mensagens.

A docente foi denunciada à diretoria da escola pela mãe da aluna para quem enviou as mensagens. Após o caso ganhar repercussão, tanto a estudante quanto o melhor amigo dela passaram a receber ameaças de colegas na unidade de ensino, que se tornaram agressões.

Três alunos bateram no adolescente, sendo um deles o que teria beijado a professora. O jovem que foi agredido chegou a ser hospitalizado. A mãe dele contou que a diretora da escola permitiu que a professora tivesse acesso ao nome da autora da denúncia, o que desencadeou as ameaças e a agressão.

Em uma determinada ocasião, a mãe do aluno agredido e a mãe que fez a denúncia acionaram a Guarda Civil Municipal (GCM) e registraram um boletim de ocorrência de ameaça, no 3º Distrito Policial da cidade. Mesmo assim, o garoto foi agredido na última terça-feira (14).

O adolescente foi jogado no chão e agredido com chutes e socos. Ele foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) com ferimentos na boca e, três dias depois, começou a sentir dores abdominais. O jovem foi levado pela mãe ao hospital. Desde sexta-feira (17), ele está internado sem previsão de alta.

Em nota, a Prefeitura de Praia Grande, por meio da Secretaria de Educação (Seduc), informou que a professora foi demitida por má conduta e afirmou que a direção da escola reportou o caso ao conselho tutelar.

A Administração Municipal ainda disse lamentar as agressões sofridas pelo aluno e não compactuar com essas atitudes. O município afirmou que adotará ações de conscientização com os estudantes para que novos casos do tipo não aconteçam.

