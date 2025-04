Fenômeno atmosférico raro pode ser causa do apagão na Europa; conheça

Foto: Reprodução | Apagão atinge países europeus nesta segunda-feira (28) e operadora de energia alerta que restabelecimento completo pode levar até uma semana.

Portugal e Espanha enfrentam um apagão generalizado desde o início da tarde desta segunda-feira (28), em decorrência de uma falha elétrica originada em território espanhol. Segundo a operadora de redes energéticas REN, de Portugal, o problema foi causado por um fenômeno atmosférico raro conhecido como vibração atmosférica induzida, que afetou a rede de muito alta tensão (400 kV) na Espanha.De acordo com a REN, variações extremas de temperatura no interior espanhol provocaram oscilações anômalas nas linhas de transmissão, gerando falhas de sincronização entre os sistemas elétricos e sucessivas perturbações na rede europeia interligada. Em comunicado, a empresa alertou que o restabelecimento da energia poderá levar até uma semana, dado o grau de complexidade do fenômeno e a necessidade de equilibrar os fluxos elétricos internacionais.

Além de afetar Portugal e Espanha, a falha elétrica também causou interrupções breves no fornecimento de energia em partes do País Basco, na França. No entanto, o impacto no território francês foi limitado. Já na Península Ibérica — que inclui ainda Andorra, Gibraltar e pequenas porções francesas — a situação é mais grave, com prejuízos generalizados.

O que se sabe até agora?

A falta de energia teve início por volta das 12h30 no horário local (7h30 de Brasília), afetando amplamente a rotina em Portugal e Espanha. Trens, linhas de metrô e aeroportos dos dois países foram paralisados, gerando transtornos para milhares de pessoas.

Em Portugal, relatos apontam apagão em diversas cidades, entre elas Lisboa, onde o aeroporto foi fechado e todos os voos precisaram ser cancelados. No primeiro momento, autoridades portuguesas chegaram a sugerir que o apagão poderia ter sido causado por um ciberataque, hipótese posteriormente descartada pelo presidente do Conselho Europeu, António Costa.

Com a prolongada falta de energia, a população portuguesa correu para os supermercados em busca de itens essenciais, o que provocou longas filas de até uma hora de espera. No setor de saúde, a Unidade Local de Saúde Santa Maria ativou seu plano de contingência a partir das 14h e suspendeu todas as atividades programadas, priorizando atendimentos emergenciais.

Lugares mais afetados Na Espanha, a situação é igualmente crítica. Madri declarou estado de emergência de nível 2, em uma escala que vai até o nível 3. O Aeroporto de Barajas permanece sem energia, e o sistema de metrô da capital está totalmente paralisado. Todo o tráfego ferroviário espanhol foi suspenso.

Hospitais também enfrentam dificuldades. No Hospital La Paz, um dos maiores de Madri, a direção determinou o desligamento de luzes e equipamentos não essenciais para economizar energia. As atividades médicas não urgentes foram suspensas até terça-feira (29). Atualmente, o hospital é mantido por cinco geradores a diesel, com outros três de reserva, que garantem funcionamento por até 12 horas.

Para reforçar a operação, caminhões-tanque com combustível adicional foram requisitados.Com a previsão de que o restabelecimento pleno da energia possa demorar dias, autoridades em ambos os países preparam planos de emergência para minimizar o impacto nas populações e nos serviços essenciais.

