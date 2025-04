Espanha e Portugal enfrentam apagão de energia elétrica

Espectadores no local do torneio de tênis do Aberto de Madri após apagão interromper jogos — (Foto:Reprodução G1/AP/Manu Fernandez)

Por causa da falta de luz, que começou por volta das 12h do horário local – 7h de Brasília -, vários serviços foram interrompidos. Aeroportos e estações de trem foram afetados.

A empresa ferroviária espanhola, Renfe, anunciou a interrupção de seus serviços às 12h30. A operadora de aeroportos do país, a Aena, afirmou que houve alguns atrasos, mas que geradores foram ativados.

Apagão de energia elétrica causa caos no trânsito e nos transportes na Espanha

Várias companhias aéreas relatam problemas nos aeroportos de Barajas, em Madri, e El Prat, em Barcelona. Controladores de tráfego aéreo também falam em restrições ou reduções de tráfego no aeroporto de Lisboa.

Estações de metrô da capital espanhola, Madri, foram evacuadas, e o trânsito no centro da cidade é caótico por causa dos engarrafamentos causados pela falta de semáforos, segundo relatos de rádios espanholas.

Mercados de Lisboa têm longas filas e correria após apagão geral

Em Portugal, a polícia também confirmou que os semáforos foram afetados em todo o país, o metrô foi fechado em Lisboa e no Porto, e os trens não estavam circulando.

A queda de energia também afeta as telecomunicações. Há problemas generalizados para fazer chamadas, e o serviço de mensagens WhatsApp está operando na metade da velocidade, segundo o jornal “El País”.

O torneio de tênis Madri Open foi interrompido por causa da falta de luz.

A Red Elétrica, operadora espanhola responsável pelo abastecimento, afirma que está trabalhando para restabelecer o serviço junto com outras empresas em um post na rede social X:

“Planos de restauração do fornecimento de energia foram ativados em colaboração com empresas do setor após a queda de energia na península. As causas estão sendo analisadas e todos os recursos estão sendo dedicados para resolvê-las”.

Cerca de 30 minutos depois do primeiro post, afirmou que estava “começando a recuperar energia no norte e no sul da península” e explicou que o “processo envolve a energização gradual da rede de transmissão à medida que os grupos geradores são conectados”.

Ao jornal “Expresso”, a distribuidora portuguesa E-Redes disse que a interrupção se deve a “um problema com o sistema elétrico europeu” e que foi obrigada a cortar o fornecimento de energia em áreas específicas para estabilizar a rede.

Na França, a operadora de rede RTE informou que houve uma breve interrupção, mas a energia já foi restaurada.

Ainda não há uma explicação oficial para as quedas de energia, e nenhuma opção foi descartada, incluindo a possibilidade de um ataque cibernético.

O Centro Nacional de Cibersegurança de Portugal, no entanto, já emitiu um comunicado afirmando não haver indícios de que a interrupção tenha sido causada por um ataque cibernético.

Os governos espanhol e português se reuniram para discutir a queda de energia, que também afetou brevemente partes da França, e um comitê de crise foi criado na Espanha, diz a agência de notícias Reuters.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, visitou o centro de controle da operadora de transmissão de eletricidade Red Eléctrica.

“O governo está trabalhando para determinar a origem e o impacto deste incidente e está dedicando todos os recursos para resolvê-lo o mais rápido possível”, disse o governo espanhol.

Em um post na rede social X, o ministro da Energia ucraniano, German Galuschenko, afirmou que a Ucrânia está pronta para ajudar: “Estamos prontos para compartilhar o conhecimento e a experiência, incluindo aqueles adquiridos durante os ataques sistemáticos russos à infraestrutura energética”.

Fonte:G1/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/04/2025/06:30:51

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...