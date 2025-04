Vaticano divulga data de início do Conclave para escolha do novo papa; veja quando será

Conclaves que elegeram Francisco, em 2013, e Bento XVI, em 2005, foram concluídos em apenas dois dias. (Folheto / VATICAN MEDIA / AFP)

Capela Sistina foi fechada para a visitação do público e passa a ser preparada para receber o conclave.

O Vaticano divulgou, nesta segunda-feira (28), a data para início do Conclave que irá escolher o novo papa para o lugar de Francisco, que morreu na última segunda-feira (21), em decorrência de um AVC, seguido de insuficiência cardíaca. Em decisão tomada durante uma reunião de cardeais a portas fechadas nesta segunda, ficou decidido que o Conclave para eleger o novo líder da Igreja Católica começará dia 7 de maio, após o final da Novendiales, período de luto de nove dias por conta da morte do papa Francisco, que teve início após seu sepultamento, no sábado.

Com isso, a Capela Sistina foi fechada pelo Vaticano para a visitação do público nesta segunda-feira (28) e passa a ser preparada receber o conclave. Uma das principais tarefas de preparação da capela é a instalação da chaminé, onde as cédulas serão queimadas após a votação.

Nos dias do Conclave, os cardeais eleitores ficam fechados dentro do Vaticano e fazem um juramento de segredo absoluto sobre o processo. As votações acontecem dentro da Capela Sistina. Um cardeal é eleito papa se conseguir ao menos dois terços dos votos, que são secretos e queimados após a contagem. Caso o próximo Conclave realmente reúna 133 cardeais, serão necessários ao menos 89 votos.

Sete cardeais brasileiros estão aptos a participar da votação. São eles: Sérgio da Rocha, Primaz do Brasil e arcebispo de Salvador, 65 anos; Jaime Spengler, presidente da CNBB e arcebispo de Porto Alegre, 64 anos; Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, 75 anos; Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, 74 anos; Paulo Cezar Costa, arcebispo de Brasília, 57 anos; João Braz de Aviz, arcebispo emérito de Brasília, 77 anos; Leonardo Ulrich Steiner, arcebispo de Manaus, 74 anos.

