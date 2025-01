Lobo de 44 mil anos é encontrado na Sibéria

Os restos do animal foram levados para o laboratório do Museu do Mamute, onde pesquisadores fizeram uma autópsia no corpo. | Divulgação

Corpo do animal pré-histórico ficou preservado em solo congelado da região. Descubra mais sobre essa incrível descoberta.

A Sibéria é conhecida pelo seu clima frio e paisagens compostas quase totalmente por gelo. Neste ambiente difícil de sobreviver é possível encontrar animais pré-históricos congelados.

Um lobo de 44 mil anos foi encontrado em perfeito estado de conservação no permafrost (solo congelado) da Sibéria. Os restos do animal foram levados para o laboratório do Museu do Mamute da Universidade Federal do Nordeste (SVFU, na sigla em russo), onde pesquisadores fizeram uma autópsia no corpo.

O estudo oferecerá valiosas informações sobre a saúde, as doenças e o ambiente em que o bicho viveu. O corpo congelado do lobo foi encontrado por moradores locais em uma camada de permafrost a uma profundidade de cerca de 40 metros perto do rio Tirejtyaj, na república de Sakha.

Segundo o cientista Albert Protopopov, trata-se do primeiro predador adulto do Pleistoceno encontrado bem conservado. Durante a análise feita, os especialistas coletaram amostras dos órgãos e do trato digestivo do animal.

O estômago do lobo permaneceu isolado, sem contaminação, o que representa uma oportunidade única para estudar a biota. Não apenas será possível determinar o que o lobo comeu, mas também o que suas presas consumiam.

Além disso, os pesquisadores coletaram amostras dos tecidos moles do predador para estudar seu genoma e compará-lo com o de seus congêneres contemporâneos. Essa análise permitirá entender a evolução do lobo e as adaptações que surgiram ao longo do tempo.

The mummy of a wolf that lived 44 thousand years ago was autopsied in Yakutia The autopsy was conducted in the laboratory of the North-Eastern Federal University. The university said that selected samples of internal organs will help to study the genome of the animal and compare… pic.twitter.com/0nT09yAgLI — NEXTA (@nexta_tv) June 20, 2024

Fonte: Canal History e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/01/2025/08:10:16

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...