Festa em balsa termina com jovem morto, no Pará

O evento conhecido como “Carna Fluvial” terminou de forma trágica para um dos participantes | Foto:Reprodução/Redes Sociais

Vítima aproveitava uma festa a bordo de uma balsa quando foi vítima de um tiroteio

O último final de semana do mês de janeiro encerrou manchado pela violência no município de Curralinho, no arquipélago do Marajó. O objetivo era a diversão, mas a tragédia imperou com a morte de um jovem durante uma festa dentro de uma embarcação. O caso aconteceu na madrugada do último domingo (30). As informações são de Marcos Onias/RBA TV

Durante uma festa chamada “Carna Fluvial”, um jovem, identificado apenas como “Leandro”, se divertia à bordo de uma balsa quando foi vítima de um tiroteio. Testemunhas confessaram desconhecer o motivo da confusão e quem ou onde os disparos teriam sido feitos. Com a confusão generalizada, houve correria.

O caso da festa em Curralinho é investigado pelas autoridades policiais, enquanto isso, familiares e amigos de Leandro choram pela perda precoce e exigem justiça.

Jornal Folha do Progresso em 01/02/2022/10:06:31

