Criança morre após supostamente ter sido estuprada em Medicilândia, no Pará

(Foto: Reprodução)- Uma menina de 1 ano e 3 meses morreu na noite desta terça-feira, 9 de abril, sob suspeita de ter sido espancada, estuprada e depois assassinada pelo padrasto na cidade de Medicilândia, no sudoeste paraense. O homem identificado como Frankyer Josué Morão Salazar, conhecido como “Venezuelano” é o principal suspeito de praticar o crime.

Segundo informações de populares, a mãe da vítima morou por algum tempo no travessão km 130, zona rural de Uruará. Depois que se separou do pai da criança, a mulher mudou-se para Medicilândia, onde conheceu Frankyer, com quem estaria convivendo havia 4 meses, no Bairro Vila Nova, próximo ao centro da cidade.

O Caso:

A Polícia Civil foi acionada por volta das 22 horas de ontem, logo após a menina dar entrada sem sinais vitais no Hospital Municipal de Medicilândia. A criança apresentava diversos hematomas no corpo, além de sinais de violência sexual. A vítima, no momento do crime, estaria sob os cuidados do padrasto. As informações preliminares indicam que Frankyer Josué Morão Salazar teria levado a criança até o hospital por volta das 20h50 e, em seguida, fugido.

A mãe da bebê não teve como acompanhar a filha até o hospital, por ter sido vítima de violência doméstica na última segunda-feira (8/4), conforme relatado pelas autoridades à reportagem. A genitora foi ao HMM para ser hospitalizada e não denunciou o crime às autoridades. No hospital, a mulher disse à polícia que o companheiro a tinha agredido.

A Polícia Científica foi acionada e fez a remoção do corpo para passar por necropsia em Altamira além de realizar perícia no local do crime.

Ainda ontem à noite, a Polícia Militar fez diversas buscas na tentativa de localizar o suspeito, inclusive montou uma barreira na Rodovia Transamazônica, na altura do km 85, mas até agora não houve êxito. A suspeita é que Frankyer tenha fugido no sentido da cidade de Brasil Novo, distante 45 km de Medicilândia.

A Polícia Civil do Pará informou em nota que o caso está sendo investigado sob sigilo pela Delegacia de Medicilândia e que perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações.

Até o momento, o suspeito ainda não foi preso. Agentes das delegacias de Uruará, Brasil Novo e Medicilândia, juntamente com a PM, procuram por ele.

Fonte: Por Wilson Soares / A Voz do Xingu e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/04/2024/16:05:02

