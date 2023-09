Festival de Praia em Sinop termina com show de Joelma e grande público

(Foto: Reprodução) – A cantora Joelma encerrou o Festival de Praia de Sinop, ontem à tarde, com show para milhares de pessoas, na praia do Cortado, encerrando o evento que durou três dias. A prefeitura, que organizou a festa, informou hoje que cerca de 40 mil pessoas assistiram.

“Eu fico muito feliz em ser recebida com tanto amor e carinho nesse lugar lindo e gradecer as pessoas que confiam no meu trabalho. Gosto muito de vir para essa região, me sinto em casa, e a gente mata a saudade de comer a comidinha gostosa da nossa região, que é o peixe e tem muito por aqui. Parabéns Sinop, parabéns povo lindo, essa terra maravilhosa que continue assim, um grande beijo e parabéns pelos 49 anos”, disse Joelma.

A programação deste domingo teve uma série de atividades, várias atrações locais, barracas de comida e bebidas, garantindo que todos tivessem uma experiência completa. O festival não apenas proporcionou entretenimento, atividades esportivas e de lazer mas também fortaleceu os laços comunitários, unindo pessoas de diferentes locais.

O show de Joelma e o festival fazem parte do Festeja Sinop, em comemoração aos 49 anos do município. Os Barões da Pisadinha cantaram no último dia 2 e, nesta quarta-feira (13) tem show gratuito com Maiara e Maraísa, no Gigantão.

Fonte:Geral/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/09/2023/17:56:36

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...