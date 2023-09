PC acha corpo de menina de 15 anos sequestrada; cabeça foi arrancada

(Foto:Reprodução) – Menor ainda levou três tiros na cabeça

Policiais civis de Lucas do Rio Verde prenderam neste sábado mais um responsável pelo assassinato e ocultação de cadáver de uma adolescente que estava desaparecida desde o início da semana, quando foi sequestrada por dois suspeitos de dentro de sua residência. O corpo de Yasmin Estefânia Alves Ribeiro, de 15 anos, foi localizado enterrado em uma cova, em uma área de mata, próxima ao bairro Tessele Junior.

A perícia da Politec apontou que a vítima foi alvejada com, no mínimo, seis disparos, sendo três na cabeça, e ainda foi decapitada. O criminoso D.M.D.S.S., de 25 anos, foi preso em flagrante pelo crime, dentro de um barraco no local conhecido como ‘favelinha’, próximo ao Jardim Primavera.

No momento em que foi abordado pelos policiais, ele tentou investir contra a equipe, mesmo algemado, na tentativa de fugir. Yasmin desapareceu na terça-feira, após ser sequestrada de sua residência por dois suspeitos.

Desde a data do registro do sequestro, a Delegacia de Lucas do Rio Verde iniciou as diligências e no dia seis de setembro prendeu dois envolvidos, que confessaram a participação no crime. Neste sábado, a equipe de plantão da unidade policial recebeu informações de que o terceiro envolvido na ação criminosa estava se escondendo em um barraco, o mesmo local para onde a vítima foi levada após ser sequestrada.

Os policiais civis seguiram em diligência ao local informado e conseguiram prender D.M., que investiu contra a equipe na tentativa de fugir. Ele também confessou os crimes e relatou que junto com os comparsas, um deles o que forneceu o veículo Gol usada no sequestro, levaram a vítima até o bairro Tessele Júnior.

De lá, eles seguiram com a adolescente até a margem da mata, que fica ao lado do bairro, e a entregaram a outros dois criminosos que tinham a missão de executar Yasmin.O criminoso preso neste sábado indicou aos policiais o ponto onde a vítima foi enterrada.

Com auxílio do Corpo de Bombeiros que empregaram um cão farejador, foi localizada a cova com o corpo da vítima. A perícia técnica da Politec realizou as coletadas necessárias no local e o corpo foi encaminhado para necropsia.

O criminoso preso foi autuado por ocultação de cadáver, sequestro e homicídio qualificado. As investigações prosseguem para chegar aos outros envolvidos nos crimes.

Fonte:FOLHAMAX/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/09/2023/18:03:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...