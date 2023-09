Lula exige avião com sala de reunião, escritório pessoal e suíte para casal; aeronave pode custar R$ 400 milhões

A FAB realizou o estudo sobre a aeronave Airbus A330-200, que deve substituir o modelo Airbus A319-ACJ, o atual ‘Aerolula’.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quer substituir sua atual aeronave oficial por uma opção mais espaçosa e confortável. Com sala de reunião, escritório pessoal e suíte para casal, a versão mais barata do novo modelo pode custar em torno de US$ 80 milhões, correspondente a quase R$ 400 milhões pela cotação atual. As informações são da coluna de Marcelo Godoy, do Estadão.

A Força Aérea Brasileira (FAB) realizou o estudo sobre a aeronave Airbus A330-200, que deve substituir o modelo Airbus A319-ACJ, o atual “Aerolula”.

Os documentos foram entregues ao Palácio do Planalto por meio do Ministério da Defesa. Apesar da preferência do presidente, a decisão final pela aquisição ainda não foi tomada.

A atual nave foi comprada em 2004 por US$ 56,7 milhões – com correção da inflação, cerca de US$ 91,7 milhões, que é equivalente a R$ 452 milhões. Com uma configuração comercial, conta com 12 assentos semi-leito e 114 da classe econômica.

Já o provável novo ‘Aerolula’, segundo reportagem do Estadão – que teve acesso aos documentos da FAB, deve contar com cerca de uma centena de poltronas semi-leito.

Crítica da oposição

A possível troca da aeronave de Lula tem sido criticada pela oposição do presidente petista e também por bolsonaristas.

Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), por exemplo, publicou nas redes sociais: “Aerolula de centena$ de milhoe$ de reai$ pro pai dos pobres. E passagem cara pra você!”, em alusão às promessas do atual governo de redução de preços nas viagens de avião para a população.

