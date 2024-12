Festival Psica convida celebridades para experiência em Belém do Pará

Festival Psica convida celebridades para Belém do Pará. — Foto: Divulgação

Entre nomes já confirmados estão os ex-BBB Pitel e Fred Nicácio, além dos atores Johnny Massaro e Silvero Pereira.

O Festival Psica já confirmou alguns nomes de celebridades convidadas que virão acompanhar as 50 atrações, nacionais e internacionais, em Belém do Pará nos dias 13, 14 e 15 de dezembro.

Entre os nomes estão os ex-BBBs Pitel e Fred Nicácio, além dos atores Johnny Massaro e Silvero Pereira.

Giovanna Pitel disse que “é muito importante participar do evento com a magnitude do Psica”.

“Celebrar a cultura da música nacional que foge do circuito do Sudeste do Brasil, além de ser uma maneira de mostrar para todos que nosso país é gigante e tem capacidade de realizar eventos em outras cidades como Belém. Estou ansiosa pela apresentação de artistas da região.” comentou.

Com mais de 1,3 milhão de seguidores nas redes sociais, Pitel usa o espaço para falar de causas sociais e se tornou uma referência quando o assunto é empoderamento feminino.

Considerado um dos maiores festivais de música do Norte do Brasil, o Psica reúne artistas renomados para se apresentarem em Belém. São mais de 10 anos de existência tendo recebido grandes nomes da música nacional. O line up dessa edição conta com artistas como João Gomes, Pabllo Vittar, Fafá de Belém, Liniker, Viviane Batidão e outros.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/12/2024/15:13:14

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...