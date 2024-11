Governo do Pará capacita mais de 4.500 trabalhadores para a COP30

Foto: Reprodução | O “Capacita COP 30” foi lançado pelo governo estadual no primeiro semestre de 2024, e busca qualificar a mão de obra para a COP que acontece em novembro de 2025, em Belém.

O programa de qualificação do Governo do Pará, para capacitar a mão de obra do estado para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), já entregou mais de 4.500 certificados – a meta, até a COP, é alcançar aproximadamente 22 mil pessoas. São estudantes que, com seus certificados, recebem um selo da COP30 atestando que estão aptos para suprir a necessidade do mercado e trabalhar em funções ligadas ao turismo, gastronomia, infraestrutura e segurança durante a realização da conferência climática da ONU em Belém.

“Entendemos que a educação e a qualificação profissional são capazes de transformar vidas, abrindo portas para os que aproveitam essas oportunidades. E tanto o ‘Capacita’ quanto a COP são isso: a oportunidade de assumirmos protagonismo, levando Belém a um posto de destaque como metrópole da Amazônia”, destacou a vice-governadora do Pará e presidente do comitê estadual para a COP30, Hana Ghassan.

A jovem Bruna Pereira, de 20 anos, foi uma dessas pessoas que teve a vida transformada pela qualificação profissional e reforçou sobre a importância desta oportunidade. “Eu me graduei do capacita no mês passado. Logo que concluí o curso de Excelência no atendimento em Hotelaria deixei meu currículo em um hotel, e consegui meu primeiro emprego. O capacita me ajudou a conseguir emprego mais rápido. Eu aprendi a ter paciência e tratar o público de forma correta”, relata a jovem, que decidiu não parar por aí: “agora quero fazer cursos de idiomas para trabalhar com tradução”, destaca.

Programa qualifica mão de obra paraense

O “Capacita COP 30” foi lançado pelo governo estadual no primeiro semestre de 2024, e busca qualificar a mão de obra para a COP que acontece em novembro de 2025, em Belém. Desde o dia 8 de março, o programa oferta 67 cursos gratuitos nas áreas de turismo, produção alimentícia, infraestrutura e segurança do trabalho nas modalidades EAD e presencial, em polos da Região Metropolitana de Belém, Santarém, Marajó e Salinópolis. As aulas são ministradas por 25 parceiros, entre secretarias de governo, instituições de ensino e entidades da iniciativa privada.

“A COP 30 foi abraçada não apenas pelo governo federal e pelo governo do estado, ela foi abraçada pela sociedade – e foi daí que surgiu o programa ‘Capacita COP30’: o estado enxergou uma possibilidade de melhorar a vida da sua população, dando oportunidade para quem quer emprego e fornecendo mão de obra para quem precisa de empregados qualificados”, disse a vice-governadora Hana Ghassan.

Aos 19 anos, Isabele Costa aproveitou a oportunidade para mudar de vida. Ela que trabalhava como babá, agora, graças ao programa do Governo do Estado, conquistou uma vaga na lavanderia de um hotel. “Fazer um curso do capacita foi uma experiência nova. Aprendi a como ser uma excelente profissional, e por conta do ‘Capacita’ estou empregada”, conta Isabele.

Os cursos ofertados pelo programa de qualificação do Estado também ampliaram os horizontes de Pedro Henrique. O jovem, que trabalha como garçom, fez o curso de inglês para se comunicar melhor com seus clientes – mas, com o certificado em mãos, ele passou a sonhar mais alto, e hoje sua meta é trabalhar com recursos humanos.

“Esse curso representa novas oportunidades, chances de trabalho. Eu tenho 17 anos, sou garçom e trabalho em um lugar que recebe muitos gringos. Preciso do inglês para me comunicar, mas o idioma é uma porta de entrada para outros trabalhos, em que, esse tipo de comunicação vai me ajudar a ter novos horizontes e novos trabalhos. Além de garçom, eu posso ir para um setor de RH. O ‘Capacita COP30’ leva a gente para outro patamar”, conclui.

Serviço: Para mais informações sobre os cursos gratuitos e vagas disponíveis do programa “Capacita COP30”, clique no link.

