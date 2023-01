Polícia prende 266 pessoas durante a operação ‘Festas Seguras’ no Pará, diz Segup

Mais de 7 mil agentes de segurança atuaram na operação que iniciou no dia 2 de dezembro e encerra no dia 9 de janeiro (Foto:Alexandre Puget / Agência Pará).

Segundo balanço parcial, quase 38 mil abordagens foram feitas desde o dia 2 de dezembro

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) apresentou, nesta terça-feira (3), o balanço parcial da operação “Festas Seguras”, realizada em conjunto com os órgãos do sistema de segurança e parceiros, que segue até a próxima segunda-feira (9).

Conforme o órgão, foram feitas 37.959 abordagens que resultaram na prisão de 266 pessoas. Ainda foram apreendidos 43 quilos de drogas e 82 armas, sendo 30 de fogo e 52 brancas.

A força-tarefa conta com mais de 7 mil agentes de segurança e iniciou no dia 2 de dezembro. Dividida em duas etapas, a primeira fase compreendeu o policiamento intensificado nos centros comerciais do Estado; e a segunda nas praias e balneários, em virtude do deslocamento de turistas e banhistas.

Foram fiscalizados 961 estabelecimentos, sendo 40 intimados e 13 fechados. Também foram cumpridos 21 mandados de prisão e 70 pessoas conduzidas à delegacia. A Polícia Civil registrou 601 boletins de ocorrência, instaurou três Termos Circunstanciados de Ocorrência e 156 inquéritos. A poluição sonora resultou em 208 pontos fiscalizados.

No trânsito, a operação resultou na fiscalização de 614 veículos, em 30 veículos recuperados e na apreensão de 10 carros roubados. Ao todo 248 infrações por alcoolemia foram registradas e 70 crimes por alcoolemia contabilizados. As equipes também registraram 31 acidentes e 4.617 infrações de trânsito em todo o Estado.

Além das ações de segurança, serviço de saúde e prevenção de acidentes nas praias também foram realizados no âmbito da operação. Foram prestados, resultando em 118 atendimentos pré-hospitalares pelas equipes de resgate e 65 pessoas atendidas por acidentes com animais aquáticos. Foram feitas 2.488 orientações nas praias e distribuídas 567 pulseiras de identificação para crianças, o que contribuiu para a localização de 12 crianças perdidas.

“Colocamos o policiamento nas ruas, reforçamos o efetivo nas delegacias, empregamos ações nas rodovias e praias, além de instalar os centros de comando e controle para monitoramento. Tudo isso garantiu que a estratégia de segurança pública fosse exitosa na última operação do ano”, disse o titular da Segup, Ualame Machado. (Com informações de Victor Furtado).

Jornal Folha do Progresso em 04/01/2023/08:16:59

