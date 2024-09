Fies 2/2024: MEC divulga resultado da pré-seleção

Foto: Divulgação/MEC | Resultado foi disponibilizado nesta segunda-feira (9), no Portal Único de Acesso. Nesta edição, o programa passou a oferecer reserva de vagas a pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas e com deficiência

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta segunda-feira, 9 de setembro, o resultado e a ordem de classificação dos inscritos no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o segundo semestre de 2024. O resultado da pré-seleção pode ser conferido pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Nesta edição, o programa passou a oferecer, pela primeira vez, reserva de vagas a candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

De acordo com o Edital nº 26/2024, que rege a seleção, é necessário que os candidatos realizem a complementação da inscrição durante o período de 10 a 12 de setembro pelo Portal Único.

Após a complementação, o candidato deverá validar as informações declaradas no ato da inscrição. O prazo para a validação é de até cinco dias úteis após a data da complementação da inscrição. Essa etapa precisa ser realizada diretamente na instituição de educação superior para a qual o estudante foi pré-selecionado.

Os candidatos que não foram selecionados agora constarão automaticamente na lista de espera, para preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas, conforme a ordem de classificação. As convocações ocorrerão entre 16 de setembro e 29 de outubro. A complementação da inscrição dos pré-selecionados em lista de espera deverá ser feita em até três dias úteis após a data da convocação.

Fies Social – A partir de 2024, com o Fies Social, instituído pela Resolução nº 58/2024, o MEC visa retomar o papel social do programa, destinado a atender às necessidades de estudantes de baixa renda. Dessa forma, vem cumprir um papel transformador na sociedade, ao oferecer melhores condições para a obtenção de financiamento estudantil.

Fies – Instituído pela Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, o Fundo de Financiamento Estudantil é um programa do MEC. Seu objetivo é conceder financiamento a estudantes de cursos de graduação em instituições de educação superior privadas que aderiram à política e possuem avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). Pode se inscrever no Fies quem tiver participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010 e tiver obtido média aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450 pontos, bem como nota superior a zero na redação. Também é necessário possuir renda familiar mensal bruta por pessoa de até três salários mínimos.

Fonte: Assessoria de Comunicação Social do MEC, com informações da Secretaria de Educação Superior (Sesu)

