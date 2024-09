Tribunal de Justiça do Pará chama aprovados em concurso público

O não comparecimento no prazo previsto ocasionará a eliminação no concurso e a perda da vaga – (Foto: Divulgação).

Até agora são 638 convocadas e convocados no certame que ofertou 200 vagas para servidor

Mais 14 pessoas aprovadas no Concurso Público para o Provimento de Vagas e Cadastro Reserva em Cargos de Nível Superior e Médio do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) foram convocadas, nesta segunda-feira, 9. Com mais essa chamada, o Judiciário contabiliza 638 pessoas convocadas, 438 só do cadastro de reserva. O 27º Edital de Convocação foi disponibilizado no Diário da Justiça.

Convocados e convocadas deverão preencher o formulário eletrônico e anexar documentos, no link enviado para seu e-mail. Os documentos anexados deverão ser validados no período 9 a 24 de setembro, por meio da apresentação dos documentos originais (não serão aceitas cópias simples ou autenticadas) à Divisão de Administração de Pessoal (DAP), das 8h às 14h, mediante prévio agendamento telefônico.

O pessoal convocado será submetido à inspeção médica realizada pela Junta de Saúde do TJPA no período mencionado, também mediante agendamento prévio, ocasião em que convocadas e convocados deverão apresentar laudo médico, de sanidade física e mental, além dos exames laboratoriais e complementares, que ocorrerão com custos do candidato.

O não comparecimento no prazo previsto acarretará a eliminação no concurso e a perda da vaga no referido cargo.

O Diário da Justiça desta segunda-feira também traz a nomeação de 22 pessoas aptas a assumirem seus cargos. Elas ocuparão postos nas Comarcas de Itaituba, Ourilândia do Norte, Rondon do Pará, Santa Izabel, São Domingos do Araguaia, Anajás, Bagre, Breves, Dom Eliseu, Eldorado dos Carajás, Jacundá, Rio Maria, Mocajuba, São Félix do Xingu, São João do Araguaia, Curionópolis, Santa Cruz do Arari, Altamira e Tailândia.

Confira a lista de convocados (as):

CARGO 06: ANALISTA JUDICIÁRIO – ESPECIALIDADE: DIREITO

Região: 6ª – Paragominas (Comarca: Ulianópolis)

GABRIEL RABI MENDES CHAVES

BIANCA MARIA LEÃO DOS SANTOS VIEIRA

Região: 11ª – Marabá (Comarca: Eldorado dos Carajás)

RAFAEL PEREIRA SARMENTO

Região: 16ª – Itaituba (Comarca: Itaituba)

SAULO PEREIRA DA SILVA THEOTONIO

CARGO 08: ANALISTA JUDICIÁRIO – ESPECIALIDADE: PEDAGOGIA

Região: 10ª – Tucuruí (Comarca: Breu Branco)

DAILMA DA SILVA MEDEIROS

CARGO 12: AUXILIAR JUDICIÁRIO Região:

7ª – Soure (Comarca: Cachoeira do Arari)

ARNALDO MARQUES DA SILVA JUNIOR

Região: 11ª – Marabá (Comarca: São Domingos do Araguaia)

ANA CARMELITA NUNES DE MOURA

GUILHERME CHAVES GUIMARAES

THAIS MARIA CHAVES DO NASCIMENTO

Região: 12ª – Xinguara (Comarca: São Félix do Xingu)

WANDERSON SOUZA PANTOJA

JORGE ALEX SILVA TULOSA

Região: 15ª – Santarém (Comarca: Almeirim)

JULIANA MAXIMO DE JESUS BORGES

ALEXANDRE SILVA LIMA

POLIANA DE ARAUJO DA COSTA

Fonte: – Jornal Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/2024/14:49:59

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...