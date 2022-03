Fifa exclui Rússia das Eliminatórias e da Copa do Mundo do Catar

( Foto: Divulgação/Fifa) – A Federação de Futebol da Rússia está suspensa pela Fifa. Assim, o país está vetado de disputar as Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar e, por consequência, o próprio Mundial. A decisão, anunciada nesta segunda-feira (28), foi tomada em parceria com a Uefa, e engloba todas as seleções: as de base, masculinas e femininas. A Rússia ainda tem a chance de recorrer do resultado ao Tribunal Arbitral do Esporte.

O Bureau do Conselho da Fifa, que reúne os presidentes das seis confederações de futebol dos continentes, tomou a decisão em conjunto com o Comitê Executivo da Uefa – entidade que rege e decide o futebol europeu. Além disso, a Uefa também anunciou o fim do contrato de patrocínio com a Gazprom, estatal russa.

O anúncio vem no dia em que o Comitê Olímpico Internacional (COI) recomendou a exclusão de atletas da Rússia e de Belarus das competições internacionais em todas as modalidades.

A seleção russa jogaria a repescagem das Eliminatórias contra a Polônia. A partida seria no próximo dia 24 de março. O time polonês se recusou a entrar em campo contra o adversário. Posição seguida por República Tcheca e Suécia, que vão duelar por uma vaga e pegariam o vencedor da partida entre Rússia e Polônia.

Não está definido se a Polônia terá vaga direta para a próxima fase das Eliminatórias europeias da Copa. A decisão ficará por conta da Uefa.

O time feminino russo também não vai disputar a Eurocopa, na Inglaterra. A Fifa já havia anunciado algumas punições contra o país, como a proibição de jogar em território próprio, além de não usar a bandeira e o hino nacionais.

A Associação de Futebol da Inglaterra e da Fifpro, o sindicato mundial de jogadores de futebol, também condenou as ações militares da Rússia na Ucrânia.

Confira o comunicado da FIFA:

“Após as decisões iniciais adotadas pelo Conselho da FIFA e pelo Comitê Executivo da UEFA, que previam a adoção de medidas adicionais, a FIFA e a UEFA decidiram hoje em conjunto que todas as equipes russas, sejam equipes representativas nacionais ou equipes de clubes, serão suspensas da participação em competições da FIFA e da UEFA até segunda ordem. Essas decisões foram adotadas hoje pelo Bureau of the FIFA Council e pelo Comitê Executivo da UEFA, respectivamente os mais altos órgãos decisórios de ambas as instituições em questões tão urgentes. O futebol está totalmente unido aqui e em total solidariedade com todas as pessoas afetadas na Ucrânia. Ambos os presidentes esperam que a situação na Ucrânia melhore significativa e rapidamente para que o futebol possa novamente ser um vetor de unidade e paz entre as pessoas.”

Imagem mostra texto.

Jornal Folha do Progresso em 01/03/2022/08:22:55

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...